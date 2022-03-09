Минпромторг заявил о расширении производства самолетов Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий срок, чем планировалось ранее, а именно — в ближайшие 12–14 месяцев. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства 9 марта.



Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, который предназначен для перевозки от 87 до 108 пассажиров на расстояние до 4600 км. Лайнер совершил первый полет в мае 2008-го.



Ранее Министерство транспорта РФ опубликовало ряд предложений по поддержке авиакомпаний. В их числе — продление на полгода сертификатов летной годности самолетов, срок действия которых истек 1 марта. Ведомство также хочет допустить сторонние компании к ремонту самолетов и замене их комплектующих при их соответствии требованиям для компаний, занимающихся техобслуживанием.

