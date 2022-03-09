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Минпромторг заявил о расширении производства самолетов Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем

В России планируют производить по 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 в год. Иностранный двигатель будет заменен на российский ПД-8.

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий срок, чем планировалось ранее, а именно — в ближайшие 12–14 месяцев. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства 9 марта.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, который предназначен для перевозки от 87 до 108 пассажиров на расстояние до 4600 км. Лайнер совершил первый полет в мае 2008-го.

Ранее Министерство транспорта РФ опубликовало ряд предложений по поддержке авиакомпаний. В их числе — продление на полгода сертификатов летной годности самолетов, срок действия которых истек 1 марта. Ведомство также хочет допустить сторонние компании к ремонту самолетов и замене их комплектующих при их соответствии требованиям для компаний, занимающихся техобслуживанием.

До этого сообщалось, что для сохранения иностранных лизинговых самолетов в РФ может быть принято решение об их национализации. При этом, по мнению экспертов, детали к ним всё равно закончатся спустя полгода и может начаться «каннибализм флота», когда самолеты разбирают на запчасти.

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Комментарии (5)

КарабасСПб
А авионику они на что заменят?
X-кот
будет, будет. Песков сказал? тогда точно
Kent_5e4ce28898395
Не понял. 12 месяцев займет сертификация двигателя, после этого начнется производство этих ближнемагистральных самолетов в количестве 40 в год.
Имеющиеся иномарки (средне- и дальнемагистральные) в количестве 500 шт без техобслуживания пролетают еще не больше 6 месяцев.
Иначе говоря, пупержет им не замена ни по количеству, ни по срокам, ни по дальности.
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