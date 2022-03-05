Минтранс РФ предложил продлевать сертификаты летной годности самолетов с истекшим сроком действия

Министерство транспорта РФ опубликовало ряд предложений по поддержке авиакомпаний. В их числе — продление на полгода сертификатов летной годности самолетов, срок действия которых истек 1 марта.



Согласно проекту постановления, размещенному 5 марта на портале проектов нормативных правовых актов, ведомство также хочет допустить сторонние компании к ремонту самолетов и замене их комплектующих при их соответствии требованиям для компаний, занимающихся техобслуживанием.



Вдобавок к этому предлагается увеличить срок использования технической документации на иностранные воздушные суда, оставшиеся без техподдержки разработчика, признать актуальными до 1 сентября все данные навигационных баз и ПО, которые установлены на российских самолетах, и приостановить до той же даты все плановые и внеплановые проверки российских авиакомпаний.

