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Минтранс РФ предложил продлевать сертификаты летной годности самолетов с истекшим сроком действия

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Министерство транспорта РФ опубликовало ряд предложений по поддержке авиакомпаний. В их числе — продление на полгода сертификатов летной годности самолетов, срок действия которых истек 1 марта.

Согласно проекту постановления, размещенному 5 марта на портале проектов нормативных правовых актов, ведомство также хочет допустить сторонние компании к ремонту самолетов и замене их комплектующих при их соответствии требованиям для компаний, занимающихся техобслуживанием.

Вдобавок к этому предлагается увеличить срок использования технической документации на иностранные воздушные суда, оставшиеся без техподдержки разработчика, признать актуальными до 1 сентября все данные навигационных баз и ПО, которые установлены на российских самолетах, и приостановить до той же даты все плановые и внеплановые проверки российских авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что для сохранения иностранных лизинговых самолетов в РФ может быть принято решение об их национализации. При этом эксперты говорили, что детали к ним все равно закончатся спустя полгода и может начаться «каннибализм флота», когда самолеты разбирают на запчасти.

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Комментарии (88)

267086865
Плинн, придется на перекладных до курорта топать...
ahma
Терпенью машины бывает предел,
И время его истекло.
Но тот, который во мне сидел,
Вдруг ткнулся лицом в стекло.

Убит! Наконец-то лечу налегке,
Последние силы жгу.
Но... что это, что?! Я в глубоком пике
И выйти никак не могу!

Досадно, что сам я немного успел,
Но пусть повезет другому.
Выходит, и я напоследок спел:
"Мир вашему дому!" (c)
265055770
Всегда можно скотчем замотать и пользоваться еще лет 10.
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