Россияне могут пожаловаться на необоснованное подорожание важных товаров на горячих линиях ФАС

Федеральная антимонопольная служба успокаивает россиян — во всех регионах страны создали горячие линии, куда можно обратиться по вопросам необоснованного роста цен на социально важные товары и услуги. Об этом говорится в сообщении ФАС России от 10 марта.



Информацию о горячих линиях можно найти на сайтах территориальных органов ФАС в разделе «Главное». Также модернизирована горячая линия на сайте центрального аппарата службы. С ее помощью можно сообщить о подорожании не только продуктов, еще и непроизводственных товаров и услуг: лекарств, стройматериалов, бытовой техники, электроники, услуг связи и Интернета и так далее.

