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Россияне могут пожаловаться на необоснованное подорожание важных товаров на горячих линиях ФАС

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Федеральная антимонопольная служба успокаивает россиян — во всех регионах страны создали горячие линии, куда можно обратиться по вопросам необоснованного роста цен на социально важные товары и услуги. Об этом говорится в сообщении ФАС России от 10 марта.

Информацию о горячих линиях можно найти на сайтах территориальных органов ФАС в разделе «Главное». Также модернизирована горячая линия на сайте центрального аппарата службы. С ее помощью можно сообщить о подорожании не только продуктов, еще и непроизводственных товаров и услуг: лекарств, стройматериалов, бытовой техники, электроники, услуг связи и Интернета и так далее.

«Полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения необоснованного роста цен, а также принятия мер в отношении недобросовестных участников рынков», — обещают в ФАС.

Ранее ФАС сообщила, что сократит сроки выдачи предостережений, в том числе за необоснованные прогнозы о росте цен, с десяти до двух рабочих дней. Об открытии петербургской горячей линии ФАС стало известно 3 марта.

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Комментарии (22)

allyouneedislove
могут жаловаться, и могут получить отписку, которая им пригодится в условиях дефецита бумаги =)))))
Runtime
Мы напишем в Спортлото!!!
812
ржу)) передайте этим людям, что в стране необоснованно бензин вдвое подорожал за 10 лет и бакс в три раза. А еще НДС необоснованно вырос и пенсионный возраст.
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