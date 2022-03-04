ФАС сократит выдачу предостережений до двух дней, в том числе за необоснованные прогнозы о росте цен

Федеральная антимонопольная служба сократит сроки выдачи предостережений с 10 до двух рабочих дней. Об этом 4 марта сообщается в пресс-службе ведомства.

Предостережения выдаются за публичные заявления, которые могут привести к заключению антиконкурентных соглашений между участниками рынка или формированию искусственного ажиотажного спроса, что, с точки зрения ведомства, может негативно отразиться на ценах для конечного потребителя.

За последнюю неделю из-за сложившейся ситуации в экономике СМИ сообщали о подорожании множества товаров — от смартфонов до автомобилей, а также о скором росте цен на недвижимость.