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ФАС сократит выдачу предостережений до двух дней, в том числе за необоснованные прогнозы о росте цен

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Федеральная антимонопольная служба сократит сроки выдачи предостережений с 10 до двух рабочих дней. Об этом 4 марта сообщается в пресс-службе ведомства.

Предостережения выдаются за публичные заявления, которые могут привести к заключению антиконкурентных соглашений между участниками рынка или формированию искусственного ажиотажного спроса, что, с точки зрения ведомства, может негативно отразиться на ценах для конечного потребителя.

За последнюю неделю из-за сложившейся ситуации в экономике СМИ сообщали о подорожании множества товаров — от смартфонов до автомобилей, а также о скором росте цен на недвижимость.

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Комментарии (2)

Mimic
Прямо как в будущее смотрели, рассказывая советские анекдоты 40 лет назад:

Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
Иван 2пырьев
А тех, кто за мир, мы просто отдубасим
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