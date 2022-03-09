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В СПбГУ предлагают без экзаменов зачислять участников спецоперации на Украине

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В СПбГУ предлагают без экзаменов принимать в вузы участников спецоперации на Украине. Соответствующие поправки в Закон об образовании представители главного университета Петербурга просят утвердить главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

Как сообщается на сайте СПбГУ 9 марта, обращение к Фалькову подготовил проректор по воспитательной работе Александр Бабич. В письме предлагается предоставить участникам специальной военной операции возможность поступать без экзаменов по программам бакалавриата и специалитета, а также получать второе высшее образование бесплатно.

Предложение было поддержано всеми участниками ректорского совещания. «Сегодня письмо будет направлено министру науки и высшего образования», — говорится на сайте вуза.

Ранее преподаватели СПбГУ подписали коллективное письмо в поддержку спецоперации на Украине, а студентам, участвовавшим в несогласованной акции за мир, пригрозили отчислением.

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