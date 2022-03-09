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Fazer опровергла сообщения о том, что решила остаться в России. Заводы работают, но сценарии ухода в проработке

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Fazer не меняла своего решения уйти из России, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 9 марта.

Ранее бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова сделала репост из телеграм-канала «Как дела, Санкт-Петербург», в котором сообщалось: «Fazer передумал и не станет закрывать свои хлебзаводы в России. Никого не уволят». Подобные сообщения появились и в других телеграм-каналах.

«Fazer Group (Группа «Фацер») не меняла своего решения. Варианты ухода с рынка прорабатываются в соответствии с законодательством РФ. Локальная команда ООО «Фацер» разрабатывает план действий с фокусом на сохранение операций и рабочих мест. Все хлебозаводы компании (три в Петербурге и один в Москве) не прекращают деятельность, продолжают работать в обычном режиме и поставлять хлебобулочную продукцию в магазины», — сообщили в пресс-службе.

Компания Fazer приняла решение уйти из России 6 марта. «Мы не видим альтернативы, кроме как отказаться от нашей деятельности в России... Нам пришлось принять во внимание ряд заинтересованных сторон и серьезные последствия...» — заявил Кристоф Вицтум, президент и главный исполнительный директор Fazer.

После этого компания уточнила, что заводы продолжат работать, пока руководство разрабатывает «план дальнейших действий».

Всего в Fazer в России работают 2 300 человек, из них 1 600 — в Петербурге.

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Комментарии (6)

ShkVAl
Дефективные менеджеры снесут заводы. Строители на кредитные деньги поострят «человейники», которые скупят ипотечники.
***_555
Омбудстётю посадят за распространение фейков?
Pilat
На это счет на подходе новый закон - о национализации.
Так что сушите сухари господа владельцы вражеских бизнесов.
Валить вам придётся с пустыми карманами.
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