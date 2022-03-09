Fazer опровергла сообщения о том, что решила остаться в России. Заводы работают, но сценарии ухода в проработке

Fazer не меняла своего решения уйти из России, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 9 марта.



Ранее бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова сделала репост из телеграм-канала «Как дела, Санкт-Петербург», в котором сообщалось: «Fazer передумал и не станет закрывать свои хлебзаводы в России. Никого не уволят». Подобные сообщения появились и в других телеграм-каналах.



«Fazer Group (Группа «Фацер») не меняла своего решения. Варианты ухода с рынка прорабатываются в соответствии с законодательством РФ. Локальная команда ООО «Фацер» разрабатывает план действий с фокусом на сохранение операций и рабочих мест. Все хлебозаводы компании (три в Петербурге и один в Москве) не прекращают деятельность, продолжают работать в обычном режиме и поставлять хлебобулочную продукцию в магазины», — сообщили в пресс-службе.

