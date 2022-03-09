В Кремле надеются, что работу в России на фоне санкций потеряют «не миллионы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надеется на невысокий рост уровня безработицы в стране на фоне санкций, введенных иностранными государствами. Об этом 9 марта сообщает РБК.



«Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается, это приоритетный вопрос — безработица и антикризисные меры на рынке труда. Я думаю, что в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые имеется в виду принять», — сказал Песков.

