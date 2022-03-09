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В Кремле надеются, что работу в России на фоне санкций потеряют «не миллионы»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надеется на невысокий рост уровня безработицы в стране на фоне санкций, введенных иностранными государствами. Об этом 9 марта сообщает РБК.

«Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается, это приоритетный вопрос — безработица и антикризисные меры на рынке труда. Я думаю, что в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые имеется в виду принять», — сказал Песков.

24 февраля президент РФ Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Иностранные государства ответили санкциями, ряд зарубежных компаний приняли решение о прекращении деятельности в России. К списку таких фирм ежедневно прибавляются новые: сегодня, 9 марта, о приостановке производства пива в РФ заявила Heineken, а о прекращении работы завода в Волгограде — табачная компания Imperial Brands.

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Комментарии (48)

hyperborean
Спасибо, родимые. Не миллионы... а сколько? + восемьсот девяносто тысяч - это уже новая нормальность?
Кровокрас
в Кремле уже придумали погоняло для выкинутых на улицы без куска хлеба людей, недовольных властью ? Либердасты, либергеи, либеры, антипатриоты ?
Leo.S
Очередная порция патриотичной лапши? Уже неактуально и даже не смешно.
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