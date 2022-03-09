Платежная система Visa продлила на сутки срок работы российских карт за рубежом. Расплатиться ими можно будет до 11 марта, говорится в сообщении на сайте Visa.



«При этом Платежная система Виза оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков в соответствии с Правилами платежной системы», — отмечается в тексте.



Ранее сообщалось, что карты Visa и Masterсard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России до истечения срока действия. Запросы российских банков для проведения платежей Visa перестанет принимать с 00:01 (по московскому времени) 10 марта.

