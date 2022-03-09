Экс-глава петербургского штаба Навального* стал фигурантом дела о незаконном обороте боеприпасов

Восемь патронов и девять пуль стали основанием для квалификации действий бывшего главы петербургского штаба Навального*, ныне признанного экстремистским и ликвидированного, как незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 марта.



Следственный действия, как писала «Фонтанка», прошли в квартире активиста в Сестрорецке 6 марта в рамках возбужденного дела о телефонном терроризме. Сообщалось, что у Михайлова нашли боеприпасы времен ВОВ и символику нацистского толка. Его поместили в изолятор временного содержания на двое суток и должны были отпустить 8 марта. Однако родные так и не смогли его встретить.

