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Экс-глава петербургского штаба Навального* стал фигурантом дела о незаконном обороте боеприпасов

Следствие Курортного района возбудило уголовное дело в отношении Дениса Михайлова после того, как в ходе обыска у него дома нашли патроны.

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Восемь патронов и девять пуль стали основанием для квалификации действий бывшего главы петербургского штаба Навального*, ныне признанного экстремистским и ликвидированного, как незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 марта.

Следственный действия, как писала «Фонтанка», прошли в квартире активиста в Сестрорецке 6 марта в рамках возбужденного дела о телефонном терроризме. Сообщалось, что у Михайлова нашли боеприпасы времен ВОВ и символику нацистского толка. Его поместили в изолятор временного содержания на двое суток и должны были отпустить 8 марта. Однако родные так и не смогли его встретить.

Михайлов получил двое суток задержания как фигурант статьи о незаконном обороте боеприпасов. Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

* Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

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Комментарии (7)

Rambovski
И чего мелочатся ? Подбрасывать наркотики, литературу, пули ... Подбросили бы сразу атомную бомбу, чтобы наверняка.
Leo.S
-"У злодея был пулемет!

В кармане!

Ни пулемет, а пушка.

Но слава богу, преступника уже посадили в тюрьму".

Приключения Чипполино 1961
Never_Mind
А пули у нас боеприпасами стали?
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