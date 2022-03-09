Минобороны Великобритании запретило своим военным выезжать на Украину

Министерство обороны Великобритании запретило военнослужащим страны самовольно выезжать на Украину. Сообщение ведомства 9 марта опубликовала газета The Independent.



Предупреждение последовало на фоне сообщений о том, что 19-летний солдат из Колдстримской гвардии оставил своим родителям прощальное письмо и отправился в Восточную Европу, чтобы перебраться на территорию Украины и участвовать в боевых действиях против российских войск.



«Всем военнослужащим запрещено выезжать на Украину до дальнейшего уведомления <...> Военнослужащие, отправляющиеся на Украину, столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями», — заявили в министерстве обороны.

