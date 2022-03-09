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Минобороны Великобритании запретило своим военным выезжать на Украину

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Министерство обороны Великобритании запретило военнослужащим страны самовольно выезжать на Украину. Сообщение ведомства 9 марта опубликовала газета The Independent.

Предупреждение последовало на фоне сообщений о том, что 19-летний солдат из Колдстримской гвардии оставил своим родителям прощальное письмо и отправился в Восточную Европу, чтобы перебраться на территорию Украины и участвовать в боевых действиях против российских войск.

«Всем военнослужащим запрещено выезжать на Украину до дальнейшего уведомления <...> Военнослужащие, отправляющиеся на Украину, столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями», — заявили в министерстве обороны.

Отмечается также, что Великобритания имеет ограниченную консульскую поддержку в Украине и вряд ли сможет предложить помощь кому-либо в стране.

Госдепартамент США, напомним, рекомендовал гражданам страны, которые отправляются на Украину, написать завещание, продумать свои похороны, а также предоставить медикам образцы своей ДНК.

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