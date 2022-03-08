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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Собираем информацию в режиме онлайн

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.

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Аудиторская компания Ernst & Young объявила о прекращении деятельности в России.

В E&Y заняты более 4,7 тысячи российских сотрудников.

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Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности России. Президент поручил ограничить или запретить в этом году вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья — по перечням, которые определит правительство.

На то, чтобы определить списки иностранных государств, которых коснутся эти решения, у правительства есть два дня. Эти меры не распространяются на продукцию или сырье, перевозимые гражданами для личных нужд.

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Россияне массово не могут войти в Spotify.

Позднее оказалось, что проблема встречается не только у российских пользователей. Похоже, что речь идет о глобальном сбое приложения.

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Глава издательского дома Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD и другие) Роджер Линч заявил о приостановке всех издательских операций с Condé Nast Russia.

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McDonald's закрывает все свои рестораны в России и на Украине. Вот здесь мы подробнее рассказываем об этом решении.

— Наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине, — заявил гендиректор компании.

При этом 62 тысячам российских сотрудников сети будет сохранена зарплата.

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Зарубежные компании продолжают сворачивать деятельность в России. Так, McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов. Об этом сообщил гендиректор компании. А британская Unilever приостановит экспорт продукции в Россию. При этом поставки произведенных в России товаров внутри страны продолжатся.

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Свершилось. Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

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Хакеры взломали сайты российских министерств и федеральных ведомств. В их числе:

  • ФСИН;
  • Министерство культуры;
  • Росстат;
  • Дорожное агентство;
  • Федеральное агентство водных ресурсов;
  • Агентство по управлению госимуществом;
  • Антимонопольная служба;
  • Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
  • Федеральное агентство морского и речного транспорта;
  • Федеральное агентство по делам национальностей.
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Указ, предусматривающий запрет на импорт российских нефти, сжиженного природного газа и угля в США, будет подписан Джо Байденом до конца этого дня.

Белый дом подчеркивает, что в 2021 году США импортировали из России почти 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Белый дом уверен, что запрет на закупки лишит Москву миллиардов долларов.

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Белый дом: США запрещают новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.

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Reuters: страны Запада разработают аналог плана Маршалла для восстановления Украины. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Напомним, оригинальный план Маршалла, названный в честь госсекретаря США Джорджа Маршалла, был разработан и реализован Америкой после Второй мировой войны. Он заключался в выделении льготных кредитов, субсидий и других мер поддержки правительствам наиболее пострадавших стран Европы, а также Турции и Японии.

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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию Российского футбольного союза на решение ФИФА и УЕФА.

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Министры обороны НАТО проведут внеочередную видеоконференцию 16 марта.

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Мы продолжаем вести онлайн-хроники происходящего на границе России и Украины, а также собираем реакцию мира на эти события. Вот что случилось во вторник, 8 марта:

  • Украина и Россия завершили третий раунд переговоров. Ожидания обеих сторон не оправдались, однако они обсудили логистику гуманитарных коридоров. Один из них — из Сум до Полтавы — открылся во вторник утром;
  • в ночь на вторник Владимир Путин выступил с праздничным обращением в честь 8 Марта. Президент отметил, что «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу», и пообещал, что дополнительного призыва резервистов из запаса не будет;
  • прокомментировал переговоры и Владимир Зеленский. Лидер Украины заявил, что встречи дипломатов будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат в урегулировании конфликта;
  • YouTube удалил канал Владимира Соловьева «Соловьев LIVE», а Apple заблокировал для российских пользователей презентацию своих новинок;
  • РФ стала рекордсменом по санкциям: в сумме против страны ввели более 5,5 тысячи ограничений, 2,8 тысячи из которых — после 22 февраля;
  • глава Правительства РФ подписал несколько распоряжений, среди них — бесплатная медицинская помощь беженцам из ЛДНР и Украины, а также временный запрет на вывоз из России иностранных медицинских изделий;
  • США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа. Великобритания заявила о планах отказаться от импорта нефтепродуктов из РФ к концу года;
  • еще несколько компаний объявили о приостановке или ограничении деятельности в России. Среди них OBI, Shell, Procter & Gamble, General Electric.

Обо всём этом в подробностях читайте в нашей онлайн-трансляции.

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