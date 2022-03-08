Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.
Аудиторская компания Ernst & Young объявила о прекращении деятельности в России.
В E&Y заняты более 4,7 тысячи российских сотрудников.
Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности России. Президент поручил ограничить или запретить в этом году вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья — по перечням, которые определит правительство.
На то, чтобы определить списки иностранных государств, которых коснутся эти решения, у правительства есть два дня. Эти меры не распространяются на продукцию или сырье, перевозимые гражданами для личных нужд.
Россияне массово не могут войти в Spotify.
Позднее оказалось, что проблема встречается не только у российских пользователей. Похоже, что речь идет о глобальном сбое приложения.
Глава издательского дома Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD и другие) Роджер Линч заявил о приостановке всех издательских операций с Condé Nast Russia.
McDonald's закрывает все свои рестораны в России и на Украине. Вот здесь мы подробнее рассказываем об этом решении.
— Наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине, — заявил гендиректор компании.
При этом 62 тысячам российских сотрудников сети будет сохранена зарплата.
Зарубежные компании продолжают сворачивать деятельность в России. Так, McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов. Об этом сообщил гендиректор компании. А британская Unilever приостановит экспорт продукции в Россию. При этом поставки произведенных в России товаров внутри страны продолжатся.
Свершилось. Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.
Хакеры взломали сайты российских министерств и федеральных ведомств. В их числе:
- ФСИН;
- Министерство культуры;
- Росстат;
- Дорожное агентство;
- Федеральное агентство водных ресурсов;
- Агентство по управлению госимуществом;
- Антимонопольная служба;
- Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
- Федеральное агентство морского и речного транспорта;
- Федеральное агентство по делам национальностей.
Указ, предусматривающий запрет на импорт российских нефти, сжиженного природного газа и угля в США, будет подписан Джо Байденом до конца этого дня.
Белый дом подчеркивает, что в 2021 году США импортировали из России почти 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Белый дом уверен, что запрет на закупки лишит Москву миллиардов долларов.
Белый дом: США запрещают новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.
Reuters: страны Запада разработают аналог плана Маршалла для восстановления Украины. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.
Напомним, оригинальный план Маршалла, названный в честь госсекретаря США Джорджа Маршалла, был разработан и реализован Америкой после Второй мировой войны. Он заключался в выделении льготных кредитов, субсидий и других мер поддержки правительствам наиболее пострадавших стран Европы, а также Турции и Японии.
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию Российского футбольного союза на решение ФИФА и УЕФА.
Министры обороны НАТО проведут внеочередную видеоконференцию 16 марта.
Мы продолжаем вести онлайн-хроники происходящего на границе России и Украины, а также собираем реакцию мира на эти события. Вот что случилось во вторник, 8 марта:
- Украина и Россия завершили третий раунд переговоров. Ожидания обеих сторон не оправдались, однако они обсудили логистику гуманитарных коридоров. Один из них — из Сум до Полтавы — открылся во вторник утром;
- в ночь на вторник Владимир Путин выступил с праздничным обращением в честь 8 Марта. Президент отметил, что «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу», и пообещал, что дополнительного призыва резервистов из запаса не будет;
- прокомментировал переговоры и Владимир Зеленский. Лидер Украины заявил, что встречи дипломатов будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат в урегулировании конфликта;
- YouTube удалил канал Владимира Соловьева «Соловьев LIVE», а Apple заблокировал для российских пользователей презентацию своих новинок;
- РФ стала рекордсменом по санкциям: в сумме против страны ввели более 5,5 тысячи ограничений, 2,8 тысячи из которых — после 22 февраля;
- глава Правительства РФ подписал несколько распоряжений, среди них — бесплатная медицинская помощь беженцам из ЛДНР и Украины, а также временный запрет на вывоз из России иностранных медицинских изделий;
- США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа. Великобритания заявила о планах отказаться от импорта нефтепродуктов из РФ к концу года;
- еще несколько компаний объявили о приостановке или ограничении деятельности в России. Среди них OBI, Shell, Procter & Gamble, General Electric.
Обо всём этом в подробностях читайте в нашей онлайн-трансляции.