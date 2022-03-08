Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности России. Президент поручил ограничить или запретить в этом году вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья — по перечням, которые определит правительство.

На то, чтобы определить списки иностранных государств, которых коснутся эти решения, у правительства есть два дня. Эти меры не распространяются на продукцию или сырье, перевозимые гражданами для личных нужд.

