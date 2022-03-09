FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -6
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Госдеп призывает американцев, едущих на Украину, оставить завещание и образцы ДНК

Печать

Госдепартамент США рекомендует гражданам страны, которые отправляются на Украину, написать завещание, продумать свои похороны, а также предоставить медикам образцы своей ДНК.

«Если вы в настоящее время не находитесь на Украине, но решили проигнорировать рекомендацию не въезжать на территорию Украины, вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой: <...> составить завещание, <...> оставить образцы ДНК вашему поставщику медицинских услуг на случай, если вашей семье понадобится доступ к ним», — цитирует 9 марта РИА Новости рекомендации на сайте ведомства.

Другие советы — обсудить организацию опеки над детьми, ухода за домашними животными и владения имуществом; оставить близким документы, чтобы они могли управлять делами человека в случае его невозвращения; оставить «пожелания относительно похорон».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости компаний