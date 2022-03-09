Госдеп призывает американцев, едущих на Украину, оставить завещание и образцы ДНК

Госдепартамент США рекомендует гражданам страны, которые отправляются на Украину, написать завещание, продумать свои похороны, а также предоставить медикам образцы своей ДНК.



«Если вы в настоящее время не находитесь на Украине, но решили проигнорировать рекомендацию не въезжать на территорию Украины, вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой: <...> составить завещание, <...> оставить образцы ДНК вашему поставщику медицинских услуг на случай, если вашей семье понадобится доступ к ним», — цитирует 9 марта РИА Новости рекомендации на сайте ведомства.

