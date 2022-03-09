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Reuters: Под новые антироссийские санкции США не попал уран

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Новый запрет США на импорт российских энергоносителей, по данным Reuters, не коснулся урана, закупаемого американцами для атомных электростанций.

«Энергетическая промышленность США зависит от России и ее союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях», — цитирует информацию 9 марта РИА Новости.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт российских энергоносителей и новые инвестиции в энергетический сектор РФ. До этого Институт атомной энергетики США и торговая группа американских компаний по производству атомной энергии пытались убедить Белый дом не вводить санкции против поставок российского урана. В США производства и переработки урана нет, хотя запасы имеются.

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Комментарии (2)

kvinto
Так может быть ,в сложившихся обстоятельствах отказать в поставках урана!
Njura
Так, может, лучше отказать им в Уране в текущих условиях.
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