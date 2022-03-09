Reuters: Под новые антироссийские санкции США не попал уран

Новый запрет США на импорт российских энергоносителей, по данным Reuters, не коснулся урана, закупаемого американцами для атомных электростанций.



«Энергетическая промышленность США зависит от России и ее союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях», — цитирует информацию 9 марта РИА Новости.



8 марта президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт российских энергоносителей и новые инвестиции в энергетический сектор РФ. До этого Институт атомной энергетики США и торговая группа американских компаний по производству атомной энергии пытались убедить Белый дом не вводить санкции против поставок российского урана. В США производства и переработки урана нет, хотя запасы имеются.

