Reuters: Атомная энергетика США просит не вводить санкции против российского урана

Институт атомной энергетики США и торговая группа американских компаний по производству атомной энергии, в которую входят Duke Energy Corp (DUK.N) и Exelon Corp (EXC.O), пытаются убедить Белый дом не вводить санкции против поставок российского урана, сообщает 2 марта Reuters.



«Дешёвые поставки топлива рассматриваются как ключ к поддержанию низких цен на электроэнергию в США, согласно двум источникам, знакомым с ситуацией», — отмечает агентство.



Половину всего своего урана США закупает у России и её союзников Казахстана и Узбекистана. А всё производство урана в РФ контролирует государственная корпорация «Росатом». В США производства и переработки урана нет, хотя его запасы есть в штатах Техас и Вайоминг. Несколько компаний выразили желание возобновить производство.

