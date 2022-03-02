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Reuters: Атомная энергетика США просит не вводить санкции против российского урана

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Институт атомной энергетики США и торговая группа американских компаний по производству атомной энергии, в которую входят Duke Energy Corp (DUK.N) и Exelon Corp (EXC.O), пытаются убедить Белый дом не вводить санкции против поставок российского урана, сообщает 2 марта Reuters.

«Дешёвые поставки топлива рассматриваются как ключ к поддержанию низких цен на электроэнергию в США, согласно двум источникам, знакомым с ситуацией», — отмечает агентство.

Половину всего своего урана США закупает у России и её союзников Казахстана и Узбекистана. А всё производство урана в РФ контролирует государственная корпорация «Росатом». В США производства и переработки урана нет, хотя его запасы есть в штатах Техас и Вайоминг. Несколько компаний выразили желание возобновить производство.

«Американская ядерная энергетика просто пристрастилась к дешевому российскому урану», — сказал один из источников, отказавшийся назвать свое имя, сославшись на щекотливость ситуации.

В Белом доме отвечают, что работают над сохранением низких цен на энергию.

«Мы прислушиваемся ко всем запросам представителей промышленности и будем продолжать делать это, принимая меры для привлечения России к ответственности»,— заявил представитель Белого дома.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (9)

266153345
Как так? А кстати они там не думают, что Россия сама может ввести санкции на эту отрасль?
Сейчас похоже мы будем многое понимать. Россия кстати на втором месте по импорту нефти в США. В Германии даже один депутат, пыталась поднять вопрос, почему европейцы должны вводить санкции, в то время как США сами покупают нефть у России. Эх Байден, похоже это провал твоей политики. Хотя какая это политика? Жаль не нашлось более интересного кандидата.
Довести до войны в Европе, лишь бы не потерять влияние.
265076323
Не туда обращаются. Решается в Москве.
f0ntan
Немцы просили янок не вводить санкции против Газпрома и СП-2. Немцы газ не отстояли. Теперь цена газа в Европе взлетит до бесконечности и европейские компании разорятся. А американцы - американские энергетики и Боинг отобьют у Белого дома введение санкций и против российского урана, и против российского титана
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