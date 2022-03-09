В России предлагают открыть ипотеку на новостройки под 5%

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ собираются направить вице-премьеру Марату Хуснуллину свои предложения о выдаче льготной ипотеки на массовые новостройки под 5 % , пишут 9 марта «Известия».



Центробанк, по предложению депутатов, будет выдавать займы банкам максимум под 2 % годовых, кредитные организации смогут установить наценку до 3 % . В качестве залога для ЦБ выступят высоконадежные ипотечные портфели банков (ВИП) — чуть ли не единственный стабильный финансовый инструмент, не обвалившийся в последние дни на фоне обострения геополитической ситуации.

