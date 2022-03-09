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В России предлагают открыть ипотеку на новостройки под 5%

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Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ собираются направить вице-премьеру Марату Хуснуллину свои предложения о выдаче льготной ипотеки на массовые новостройки под 5 %, пишут 9 марта «Известия».

Центробанк, по предложению депутатов, будет выдавать займы банкам максимум под 2 % годовых, кредитные организации смогут установить наценку до 3 %. В качестве залога для ЦБ выступят высоконадежные ипотечные портфели банков (ВИП) — чуть ли не единственный стабильный финансовый инструмент, не обвалившийся в последние дни на фоне обострения геополитической ситуации.

Авторы идеи надеются, что это поспособствует сдерживанию роста цен на жильё и увеличению количества доступных новостроек.

По данным министерства строительства и ЖКХ, средняя стоимость квадратного метра (используемая для расчётов соцвыплат на покупку жилья и при переселении из аварийных домов) составляет для Петербурга — 163 тыс. рублей за 1 кв. м, для Москвы — 265,8 тыс., в среднем по стране — 70,6 тыс. рублей.

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Комментарии (8)

DimDimych
Теперь окончательно убедиться, что эти люди живут в альтернативной реальности.
gatsby55
Ага щас. Не для того повышали ключевую ставку. Цель - запретить ипотеку и обанкротить застройщиков, которые после введения эскроу счетов сидят на кредитах Сбера (ЦБ). Далее, забрать у застройщиков все объекты и организовать "соцнайм" по советскому типу, пристрелив попутно рынок нелегальной аренды. Двух зайцев, так сказать. И здравствуй совок.
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