В России предлагают открыть ипотеку на новостройки под 5%

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ собираются направить вице-премьеру Марату Хуснуллину свои предложения о выдаче льготной ипотеки на массовые новостройки под
Центробанк, по предложению депутатов, будет выдавать займы банкам максимум под
Авторы идеи надеются, что это поспособствует сдерживанию роста цен на жильё и увеличению количества доступных новостроек.
По данным министерства строительства и ЖКХ, средняя стоимость квадратного метра (используемая для расчётов соцвыплат на покупку жилья и при переселении из аварийных домов) составляет для Петербурга — 163 тыс. рублей за 1 кв. м, для Москвы — 265,8 тыс., в среднем по стране — 70,6 тыс. рублей.