«Провал на полметра в подвал». На Чкаловском пошёл трещинами дом, часть жильцов эвакуировали

Как сообщил «Фонтанке» читатель, аварийную службу на Чкаловский проспект, 58, он вызвал незадолго до половины одиннадцатого часа вечера 8 марта. По его словам, одна из стен просела в подвал, жильцов эвакуируют.



«Провал на полметра в подвал и огромные трещины», — рассказал он.