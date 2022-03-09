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«Провал на полметра в подвал». На Чкаловском пошёл трещинами дом, часть жильцов эвакуировали

В подвале дома на Петроградской стороне в Петербурге обрушились перекрытия. На месте работают спасатели.

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Как сообщил «Фонтанке» читатель, аварийную службу на Чкаловский проспект, 58, он вызвал незадолго до половины одиннадцатого часа вечера 8 марта. По его словам, одна из стен просела в подвал, жильцов эвакуируют.

«Провал на полметра в подвал и огромные трещины», — рассказал он.

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В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что обрушилось перекрытие в подвале, по стене пошла трещина.

«В магазине на первом этаже семиэтажного дома произошло обрушение пола в подвал на площади 10 квадратных метров. Из здания эвакуированы 9 человек, никто не пострадал. К месту направлен автобус для обогрева жильцов», — уточнили в ведомстве.

Как добавил читатель, к полуночи людей, вынужденных покинуть квартиры, пригласили греться в ближайшую школу.

Дом на Чкаловском проспекте, 58, построен в 1913 году, находится под управлением ЖКС №2 Петроградского района. В этом же комплексе зданий — дом Чубакова на Карповке, который в конце прошлого года попадал в градозащитную и уголовную хроники.

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Комментарии (3)

Alex000
Вопрос только один: это прорыв или рывок?
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