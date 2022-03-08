При крушении автожира у Потанино погиб энтузиаст воздухоплавания из Петербурга. Он летал, учил и строил

Стала известна личность второго погибшего при крушении гироплана «Казачок» в Волховском районе Ленобласти 8 марта. По информации 47news, это Александр Ламеко, на автожирах он летает более двадцати лет.



Александру Ламеко был 61 год, он уроженец Нижнего Новгорода. Жил с женой в Петергофе, есть взрослый сын. Предположительно, в полёте был инструктором. На профильных форумах его называют гуру отрасли.



В начале 2000-х Ламеко снимался в качестве авиаэксперта в программе на федеральном телевидении, где упоминался как автор новейших разработок и технологических решений при строительстве гиропланов. Был президентом аэроклуба «Мистер Твистер», читал лекции и вёл семинары.

