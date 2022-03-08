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«Самый безопасный вид транспорта». Появилось видео с места крушения гироплана «Казачок» под Петербургом

Рухнувший в Волховском районе Ленобласти гироплан буквально впечатало в снег, но, судя по фото, все узлы и детали на месте. Видео с места крушения, в результате которого 8 марта погибли двое, показывает 47news.

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Как пишет издание, бортовой номер RA-0283A, видный на обломках, закреплён за автожиром (гиропланом) «Казачок 07». По словам местных жителей, такое же легкомоторное судно они видели накануне, 7 марта. При этом сложилось впечатление, что у аппарата были неполадки: он периодически глох, садился, а потом вновь заводился и взлетал.

47news.ru

«Судя по фото, которые мы видели, все узлы и детали на месте. Возможно, зацепились за что-то, например за дерево. На самом деле автожир — самый безопасный вид транспорта для полетов», — рассказала корреспонденту Надежда, супруга конструктора автожиров «Казачок» Юрия Корнеева из Сергиева Посада.

Она добавила, что сборкой таких машин занимаются энтузиасты, в массовом производстве их нет.

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По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, гироплан потерпел крушение между посёлком Потанино и деревней Весь около 14:30. Пилот и пассажир скончались до прибытия скорой помощи. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов проводит Волховстроевская транспортная прокуратура.

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Комментарии (9)

MAGDANOZA
Очень жаль. Хорошая вещь - автожир. Надеюсь, что Фонтанка не забудет озвучить техническую причину аварии, когда специалисты разберутся.
Pilat
С дуру можно и....что угодно сломать.
266975649
А , пардон, автожир, но не гидроплан.
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