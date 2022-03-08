«Самый безопасный вид транспорта». Появилось видео с места крушения гироплана «Казачок» под Петербургом

Как пишет издание, бортовой номер RA-0283A, видный на обломках, закреплён за автожиром (гиропланом) «Казачок 07». По словам местных жителей, такое же легкомоторное судно они видели накануне, 7 марта. При этом сложилось впечатление, что у аппарата были неполадки: он периодически глох, садился, а потом вновь заводился и взлетал.
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«Судя по фото, которые мы видели, все узлы и детали на месте. Возможно, зацепились за что-то, например за дерево. На самом деле автожир — самый безопасный вид транспорта для полетов», — рассказала корреспонденту Надежда, супруга конструктора автожиров «Казачок» Юрия Корнеева из Сергиева Посада.
Она добавила, что сборкой таких машин занимаются энтузиасты, в массовом производстве их нет.
По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, гироплан потерпел крушение между посёлком Потанино и деревней Весь около 14:30. Пилот и пассажир скончались до прибытия скорой помощи. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов проводит Волховстроевская транспортная прокуратура.