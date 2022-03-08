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У деревни Потанино рухнул гироплан. Выяснились подробности смертельной аварии под Петербургом

Возле деревни Потанино в Волховском районе Ленобласти упал гироплан.

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Об этом пишет 47news со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации, авария произошла около половины третьего дня 8 марта. Ранее сообщалось о падении «легкомоторного самолета» и гибели двух человек. В экстренных службах подтвердили смерть пилота и пассажира гироплана. По последним данным, на место происшествия выехали дежурная смена 22-й пожарной части и представители администрации Волховского района. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Обновление. Падение «легкомоторного воздушного судна» и гибель двух человек, находившихся на борту, подтвердили в МЧС России. В ликвидации последствий ЧС участвуют 9 человек и 5 единиц техники.

Гироплан, он же автожир — винтокрылый летательный аппарат, похожий на вертолёт, использует для создания подъёмной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт.

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Комментарии (3)

Avs7153
Рождённый ползать, летать не может.
Летай иль ползай - конец известен:
Все в землю ляжем, всё прахом будет...
(С)
lamer
А какой же еще, конечно легкомоторный.
266410437
скорей всего ни документов, ни страховок.
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