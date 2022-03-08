У деревни Потанино рухнул гироплан. Выяснились подробности смертельной аварии под Петербургом

Об этом пишет 47news со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации, авария произошла около половины третьего дня 8 марта. Ранее сообщалось о падении «легкомоторного самолета» и гибели двух человек. В экстренных службах подтвердили смерть пилота и пассажира гироплана. По последним данным, на место происшествия выехали дежурная смена 22-й пожарной части и представители администрации Волховского района. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Обновление. Падение «легкомоторного воздушного судна» и гибель двух человек, находившихся на борту, подтвердили в МЧС России. В ликвидации последствий ЧС участвуют 9 человек и 5 единиц техники.