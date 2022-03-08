Рухнувший под Петербургом гироплан летал без документов, Следком возбудил дело

В ведомстве квалифицировали падение автожира у деревни Потанино как небезопасную эксплуатацию воздушного транспорта, которая повлекла гибель двух человек (часть 3 статьи 263 УК). Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.
«Уже установлено, что полёт был не санкционирован, свидетельство о лётной годности на автожир отсутствовало», — рассказали в транспортном СК.
Обстоятельства случившегося также выясняют сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Автор: Следственный комитет Российской Федерации
По предварительным данным 47news, при крушении гироплана «Казачок 07» погиб 40-летний гражданин Азербайджана, зарегистрированный в Шушарах. Личность второго погибшего пока не ясна, есть предположение, что это инструктор.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Первым владельцем и пилотом воздушного судна был его изобретатель и конструктор Юрий Корнеев из Сергиева Посада. Об этом изданию рассказала жена Корнеева Надежда. Кому был передан или продан аппарат, женщина не ответила.