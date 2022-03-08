Гуманитарное перемирие позволило вывести самолеты из закрытых аэропортов юга России

Информация о полетах, фиксируемая на сайте Flight Radar, говорит о том, что 8 марта из аэропортов юга страны, таких как Ростов-на-Дону и Краснодар, совершались вылеты в направлении Москвы. В то же время для пассажиров аэропорты значатся закрытыми: например, на странице «Платова» (Ростов-на-Дону) сказано, что он временно не принимает и не выпускает воздушные суда «до особого распоряжения» в связи с закрытием воздушного пространства.



Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной России до 14 марта. Полеты временно ограничены в аэропортах Ростова-на-Дону, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

