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Гуманитарное перемирие позволило вывести самолеты из закрытых аэропортов юга России

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Информация о полетах, фиксируемая на сайте Flight Radar, говорит о том, что 8 марта из аэропортов юга страны, таких как Ростов-на-Дону и Краснодар, совершались вылеты в направлении Москвы. В то же время для пассажиров аэропорты значатся закрытыми: например, на странице «Платова» (Ростов-на-Дону) сказано, что он временно не принимает и не выпускает воздушные суда «до особого распоряжения» в связи с закрытием воздушного пространства.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной России до 14 марта. Полеты временно ограничены в аэропортах Ростова-на-Дону, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

Работа аэропортов была приостановлена 24 февраля. Из-за этого застряли 150 тысяч российских туристов.

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Комментарии (7)

revui3
Очень правильное решение. Самолёты должны использоваться, а не стоять. Нужно летать, туда куда сейчас безопасно летать.
Dmitry Antonov
Эвакуация прошла успешно. Это - очередной успех. Самолёты оказались на надёжной и долговременной стоянке. Они там, наверное, нас всех переживут.
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