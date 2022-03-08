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На новые выплаты семьям с детьми потратят более 450 млрд рублей

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Расходы бюджета на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 млрд рублей. Об этом 8 марта заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«В соответствии с поручением президента дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 миллиардов рублей. Выплата будет осуществляться с мая текущего года за период начиная с 1 апреля на основе принципов социального казначейства с учетом комплексной оценки нуждаемости», — уточнил он.

Ранее министр труда Антон Котяков говорил, что пособие может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума ребёнка в регионе. В Петербурге минимум составляет 12 765 рублей 40 копеек. Появление новой выплаты анонсировал накануне Путин во время поздравления россиянок с 8 Марта.

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Комментарии (9)

lamer
Успокою буйных. У беременных пенсионеров не отберут. Вот и живите теперь с этим.
неопознанный пес
ну спасибо, конечно
BVL
В апреле сборщики металлических банок и стекла будут счастливы, доход повысится. Год назад или чуть раньше наблюдал по пути через дворы к метро "пр. Большевиков" после выплаты очередного пособия "малоимущим" горы банок и бутылок из-под "охоты", "девятки", "портЛейнов" и подобных напитков. Очередной стимул к размножению алкашни.
Нормальный человек сначала оценит свои возможности, а затем примет решение о возможности родить, суметь вырастить и, главное, воспитать ребенка
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