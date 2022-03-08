На новые выплаты семьям с детьми потратят более 450 млрд рублей

Расходы бюджета на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 млрд рублей. Об этом 8 марта заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.
«В соответствии с поручением президента дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 миллиардов рублей. Выплата будет осуществляться с мая текущего года за период начиная с 1 апреля на основе принципов социального казначейства с учетом комплексной оценки нуждаемости», — уточнил он.
Ранее министр труда Антон Котяков говорил, что пособие может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума ребёнка в регионе. В Петербурге минимум составляет 12 765 рублей 40 копеек. Появление новой выплаты анонсировал накануне Путин во время поздравления россиянок с 8 Марта.