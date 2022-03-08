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Назван размер новой выплаты на детей от 8 до 16 лет

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Глава Минтруда Антон Котяков оценил размер будущей новой выплаты семьям с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет. По его словам, пособие может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребёнка в регионе. Об этом 8 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника телеканалу «Россия 24».

В Петербурге величина прожиточного минимума в 2022 году составляет для детей 12 765 рублей 40 копеек.

Появление новой выплаты анонсировал в своей поздравительной речи президент России Владимир Путин. «Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сказал он.

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Комментарии (3)

260602101
в Гарлеме негритенок чистильщик сапог в день столько зарабатывает....
belokopytov
А невысокий доход это сколько?
Shrkv
Замечательно
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