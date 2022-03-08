Назван размер новой выплаты на детей от 8 до 16 лет

Глава Минтруда Антон Котяков оценил размер будущей новой выплаты семьям с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет. По его словам, пособие может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребёнка в регионе. Об этом 8 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника телеканалу «Россия 24».



В Петербурге величина прожиточного минимума в 2022 году составляет для детей 12 765 рублей 40 копеек.



Появление новой выплаты анонсировал в своей поздравительной речи президент России Владимир Путин. «Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сказал он.

