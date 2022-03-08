Бизнес из Суоми говорит России finish. Что значит для отечественного рынка уход Prisma, Valio, Fazer и Paulig

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







О намерении уйти из России вслед за Prisma сообщили Fazer, Valio и Paulig. Пока о немедленном прекращении деятельности речь не идет, но в случае реальной остановки бизнеса без работы могут остаться почти 4 000 человек. Компании готовы пожертвовать российским рынком, чтобы не столкнуться с экономическим бойкотом в Европе, считают эксперты.

Компания Fazer объявила о решении покинуть российский рынок 6 марта. «Мы не видим альтернативы, кроме как уйти из России <...> Нам пришлось принять во внимание ряд заинтересованных сторон и серьезные последствия, которые не позволяют уйти так быстро, как хотелось бы», — заявил Кристоф Вицтум, президент и главный исполнительный директор Fazer.



7 марта последовали заявления Valio и Paulig. «Компания Valio приняла решение об уходе с российского рынка. Руководство компании в текущих обстоятельствах считает невозможным продолжение деятельности», — прокомментировали «Фонтанке» в российской пресс-службе. В пресс-релизе головной компании отмечает, что причиной также стали события на Украине.

«Компания Paulig уходит из России. Процесс будет осуществляться с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства», — говорится в сообщении Paulig.

Ранее о намерении покинуть рынок России сообщила S-Group (продуктовая сеть Prisma, отели Sokos). «Финский холдинг S-Group принял решение свернуть всю операционную деятельность в России в связи с недавними фундаментальными изменениями в бизнес-среде», — говорится в заявлении.

Финские компании уходят на самом деле или пока только говорят об этом?

Пока решительнее всего настроен Paulig. «Процесс начнется немедленно, и в настоящее время оценивается подробный график», — сообщает компания. У Paulig есть завод обжарки кофе в Твери. Выручка в 2020 году составила 4,5 млрд рублей.



Другие представители финского бизнеса пока взяли паузу для анализа ситуации. «Наши хлебозаводы в Петербурге и Москве продолжают свою работу, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами и сотрудниками», — заявила представитель Fazer. Компания также разрабатывает «дальнейший план действий в России с фокусом на сохранение операционной деятельности и рабочих мест», отметили в пресс-службе.

Точную дату прекращения операций компания не называет. Означает ли желание сохранить операционную деятельность и рабочие места, что компания рассчитывает продать заводы, не останавливая их работу, в российском филиале не ответили. «Мы сейчас работаем над детальным планом», — сказала представитель компании. «Фонтанка» направила вопрос в головной офис.

Fazer владеет тремя хлебопекарными заводами в Петербурге и одним в Москве. В 2021 году чистая выручка от продаж в России составила около 157 млн евро или 13 % от чистой прибыли группы. Помимо локализованного производства выпечки компания экспортировала в Россию кондитерские и мучные изделия с годовым объемом чистых продаж около 12,5 миллиона евро. Поставки также прекращены.



Valio пока не имеет «детального плана о завершении деятельности» — он находится в разработке. Но компания «приложит все усилия для выполнения обязательств перед сотрудниками и партнерами», добавила представитель компании. У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье, партнеры по контрактному производству и офисы продаж в Санкт-Петербурге и Москве. Годовой оборот российских предприятий Valio составляет около 85 млн евро.

S-Group пока тоже разрабатывает план закрытия, все магазины сети продолжают работать, сообщили в пресс-службе. По данным СПАРК, в 2020 году выручка сети Prisma составила 8 млрд рублей, у ООО «Сокотель», управляющего отелями Sokos, 801,5 млн рублей.

Финский концерн Nokian Tyres также разрабатывает план действий на случай эскалации конфликта в Украине. О закрытии производства шин в Ленинградской области речь пока не идет, подчеркивают в пресс-службе. Но ранее стало известно, что Nokian tyres планирует перенести выпуск отдельной категории продукции из России в Финляндию и США.



Почему финские компании уходят, если работать в России выгодно?

Заявления об уходе с российского рынка компаний из Суоми продиктовано опасением экономического бойкота у себя на родине, считает генеральный директор INFOLine Иван Федяков. «Они опасаются, что, продолжив работу в России, могут столкнуться с бойкотом товаров и магазинов в домашних регионах и других странах Европы. Это реальная угроза. Бойкот российских товаров уже начался в Европе», — комментирует эксперт. Намек на такой сценарий в частности содержится в заявлении «Фацер» — Кристофер Витцум отмечает, что «лояльные клиенты» и другие «заинтересованные стороны» считали, что решение покинуть Россию должно было быть принято раньше, но объясняет, почему это нельзя сделать так быстро, как хотелось бы.

Громко хлопая дверью, компании все же оставляют калитку приоткрытой. «Финские компании зарабатывали здесь деньги и были готовы работать и дальше. Они пытаются дать сигнал, что, если прекратится спецоперация, они готовы продолжить работу», — комментирует Иван Федяков.



Если этого не случится, приостановка может превратиться в окончательный и бесповоротный уход. «Я не вижу других сценариев», — подчеркивает Иван Федяков. По его словам, доля продаж компаний из Суоми в России колеблется от 5 до 20 %, наш рынок является важным, но не ключевым. Кроме того, финский бизнес готов пойти на убытки, потому что гуманистические ценности для европейцев гораздо мощнее экономических. «Так воспитано европейское общество, что ценность человеческой жизни является незыблемой», — отмечает эксперт.

Что теряет российский потребитель и экономика?

Российский потребитель — временно или насовсем — потеряет финские товары — йогурты и молоко Valio, корзиночки, шоколад и хлеб Fazer, кофе Paulig, возможность купить финский Fairy в Prisma. К примеру, Fazer оценивала свою долю на хлебном рынке Петербурга в 30 %, Москвы — в 17 %.

Непросто придется ретейлерам и пекарням, которые покупали у компании замороженную выпечку. На рынке замороженного брендированного теста в России компания оценивала свою долю почти в 20 %. Придется искать новые каналы сбыта и поставщикам компаний — мукомолам, молочным хозяйствам и так далее. Смогут ли отечественные конкуренты заместить эти объемы предложить покупателям достойные аналоги — покажет время.



Для российской экономики — приостановка или полное закрытие финского бизнеса — это потеря налогов и сокращение рабочих мест. Уход четырех финских компаний с российского рынка может оставить без работы примерно 4 тысячи человек (2300 сотрудников трудится в Fazer, 1000 — в Prisma и Sokos, 400 — в Valio, 200 — в Paulig).

Но прекращение работы не случится в один момент. В своих заявлениях финские компании подчеркивают, что намерены выполнить все обязательства перед клиентами и сотрудниками.

Согласно ТК, простой по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы. Так что сотрудники будут получать выплаты за время остановки производства, если оно случится.

Если российские представительства финских компаний запустят процедуру ликвидации, работникам будет полагаться выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Не исключено, что финские компании будут разрывать трудовые отношения по соглашению сторон. В этом случае условия компенсаций для работников могут оказаться более выгодными.

Что потеряет финский бизнес?

Для самого бизнеса из Суоми разрыв отношений с Россией тоже будет болезненным. Согласно исследованию «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса», S-Group за все время работы в Россию инвестировала порядка 220 млн евро, Fazer — 323 млн евро, Valio — 70 млн евро, Paulig — 28 млн рублей. Даже если компании найдут покупателей на свой бизнес, забрать с собой деньги будет не так просто. «С учетом тех мер, которые приняло правительство РФ, они даже деньги не могут вывести отсюда, они фактически заморожены», — комментирует Иван Федяков.

Поспешный уход может трактоваться как преднамеренное банкротство. За это генеральному директору компании может грозить лишение свободы до 6 лет. Правда в этом случае обвинению будет нужно доказать, что действия по банкротству нанесли крупный ущерб. «Тем не менее, это является угрозой, которая в текущей ситуации воспринимается реально», — говорит Иван Федяков.

Ранее вице-премьер Алексей Белоусов заявил, что в случае решения иностранного бизнеса уйти из России и уволить сотрудников, российские власти будут вмешиваться в ситуацию через процедуру ускоренного банкротства. Но он же предложил альтернативу — иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнёров и потом смогут вернуться на рынок в РФ.

«Фонтанка» обратилась в комитет по промышленности Петербурга с просьбой прокомментировать возможные варианты для компаний, работающих в Петербурге — в первую очередь, Prisma и Fazer. Там сообщили, что пока не располагают полной информацией, но находятся на связи с бизнесом, и пока об остановке деятельности речь не идет.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

