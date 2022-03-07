Роскомнадзор: Доступ к Rutracker.org в России по-прежнему ограничен

В России по-прежнему ограничен доступ к одному из популярнейших «пиратских» сайтов Rutracker.org. Об этом 7 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.



Также ресурс все еще внесен в перечень сайтов, содержащих информацию, распространяемую с нарушением авторских прав.



Ранее пользователи Сети рассказывали о том, что Rutracker.org якобы разблокирован в РФ. Часть пользователей смогла воспользоваться ресурсом, но зайти на него смогли далеко не все. Эта информация появилась после того, как в Кремле допустили возможность разрешить использование пиратского ПО в России из-за санкций Запада.

