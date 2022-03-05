На Украине назвали возможную дату третьего раунда переговоров с Россией

Третий раунд российско-украинских переговоров может пройти 7 марта. Об этом 5 марта сообщил член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Третий раунд переговоров состоится в понедельник», — написал он у себя в Facebook. Официального подтверждения этой информации со стороны РФ пока нет.
Вторая встреча делегаций России и Украины состоялась в Белоруссии 3 марта. Стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов. Среди них — возможность временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. В ближайшее время для реализации этих целей страны должны создать каналы связи и взаимодействия.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вести диалог с украинской стороной, но при условии выполнения всех российских требований.