На Украине назвали возможную дату третьего раунда переговоров с Россией

Третий раунд российско-украинских переговоров может пройти 7 марта. Об этом 5 марта сообщил член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.



«Третий раунд переговоров состоится в понедельник», — написал он у себя в Facebook. Официального подтверждения этой информации со стороны РФ пока нет.



Вторая встреча делегаций России и Украины состоялась в Белоруссии 3 марта. Стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов. Среди них — возможность временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. В ближайшее время для реализации этих целей страны должны создать каналы связи и взаимодействия.

