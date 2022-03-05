Путин предложил отменить уголовное наказание за экономические преступления

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления — особенно в случае если если ущерб был возмещен.



«Например, я считаю, я поддерживаю, в принципе такое решение уже принято, [что] нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более если возмещен ущерб», — цитирует заявление Путина в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний 5 марта ТАСС.



Президент также отметил, что правительство РФ работает над расширением мер экономической поддержки, в том числе это касается снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность и либерализации уголовного законодательства.

