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Путин предложил отменить уголовное наказание за экономические преступления

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления — особенно в случае если если ущерб был возмещен.

«Например, я считаю, я поддерживаю, в принципе такое решение уже принято, [что] нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более если возмещен ущерб», — цитирует заявление Путина в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний 5 марта ТАСС.

Президент также отметил, что правительство РФ работает над расширением мер экономической поддержки, в том числе это касается снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность и либерализации уголовного законодательства.

Кроме этого Путин пообещал, что все социальные пособия и пенсии в России будут индексироваться по плану, несмотря на сложившуюся ситуацию.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (22)

Akabos
а чего новость про (не)введение особого положения без комментариев?
Я так и не понял когда (не)введут особое положение?
Ushat Pomoev
Прочитал сначала "в ходе встречи с женщинами ЛЕГКОГО..." и даже не удивился.
И впрямь: когда коррупция - основа государственного уклада, какие еще могут быть экономические преступления?
ShkVAl
Это если попался. Но попадается далеко не каждый.
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