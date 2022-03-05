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Самолеты не летают, но есть другой выход. Петербуржцам предлагают уехать из Финляндии и Эстонии на автобусе

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В связи с частичным закрытием воздушного пространства «Пассажиравтотранс» сообщает, что для возвращения на родину петербуржцы могут воспользоваться регулярными международными автобусными маршрутами. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале предприятия от 5 марта.

Горожанам предлагают следующие рейсы с прибытием на вокзал на набережной Обводного канала, 36:

  • Лаппеенранта (Финляндия) — Петербург (пн, вт, пт, вс); маршрут обслуживает АО «Совавто-С.Петербург»;
  • Хельсинки (Финляндия) — Петербург (ежедневно, с остановкой в аэропорту Вантаа); маршрут обслуживают АО «Совавто-С.Петербург», ООО «Амрон», АО «Евролайнс»;
  • Йыхви (Эстония) — Петербург (ежедневно); маршрут обслуживает АО «Евролайнс»;
  • Маарду (Эстония) — Петербург (ежедневно); маршрут обслуживает BALTIC SHUTTLE OY;
  • Пярну (Эстония) — Петербург (ежедневно); маршрут обслуживает ПТ «Престо»;
  • Таллин (Эстония) — Петербург (ежедневно); маршруты обслуживают ООО «Амрон», АО «Евролайнс», AS ANNISTON, AS LUX EXPRESS, ООО ПТК.

Отмечается, что информацию о билетах можно уточнить на сайте автовокзала по телефону 8 (812) 645–14–14 и на сайтах обслуживающих маршруты компаний.

Как писала «Фонтанка», «Аэрофлот» с 8 марта приостанавливает все международные рейсы. Росавиация рекомендовала сделать это всем авиакомпаниям с иностранными самолетами. Ранее Финляндия и Эстония, как и другие страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для России.

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Комментарии (4)

allyouneedislove
а зачем возвращаться?
лучше пусть откроют ворота для тех, кто желает уехать...
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