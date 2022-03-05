Самолеты не летают, но есть другой выход. Петербуржцам предлагают уехать из Финляндии и Эстонии на автобусе

В связи с частичным закрытием воздушного пространства «Пассажиравтотранс» сообщает, что для возвращения на родину петербуржцы могут воспользоваться регулярными международными автобусными маршрутами. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале предприятия от 5 марта.
Горожанам предлагают следующие рейсы с прибытием на вокзал на набережной Обводного канала, 36:
- Лаппеенранта (Финляндия) — Петербург (пн, вт, пт, вс); маршрут обслуживает АО «Совавто-С.Петербург»;
- Хельсинки (Финляндия) — Петербург (ежедневно, с остановкой в аэропорту Вантаа); маршрут обслуживают АО «Совавто-С.Петербург», ООО «Амрон», АО «Евролайнс»;
- Йыхви (Эстония) — Петербург (ежедневно); маршрут обслуживает АО «Евролайнс»;
- Маарду (Эстония) — Петербург (ежедневно); маршрут обслуживает BALTIC SHUTTLE OY;
- Пярну (Эстония) — Петербург (ежедневно); маршрут обслуживает ПТ «Престо»;
- Таллин (Эстония) — Петербург (ежедневно); маршруты обслуживают ООО «Амрон», АО «Евролайнс», AS ANNISTON, AS LUX EXPRESS, ООО ПТК.
Отмечается, что информацию о билетах можно уточнить на сайте автовокзала по телефону 8 (812) 645–14–14 и на сайтах обслуживающих маршруты компаний.
Как писала «Фонтанка», «Аэрофлот» с 8 марта приостанавливает все международные рейсы. Росавиация рекомендовала сделать это всем авиакомпаниям с иностранными самолетами. Ранее Финляндия и Эстония, как и другие страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для России.