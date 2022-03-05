Самолеты не летают, но есть другой выход. Петербуржцам предлагают уехать из Финляндии и Эстонии на автобусе

В связи с частичным закрытием воздушного пространства «Пассажиравтотранс» сообщает, что для возвращения на родину петербуржцы могут воспользоваться регулярными международными автобусными маршрутами. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале предприятия от 5 марта.



Горожанам предлагают следующие рейсы с прибытием на вокзал на набережной Обводного канала, 36:



Лаппеенранта (Финляндия) — Петербург (пн, вт, пт, вс); маршрут обслуживает АО «Совавто-С.Петербург»;

