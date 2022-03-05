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Телефонная гидра. В Петербурге «заминировали» ТРК и Пулково на фоне обысков по аналогичным делам

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После серии обысков по делам телефонных террористов, которая не обошла стороной петербургских активистов, полицейским снова пришлось искать несуществующие бомбы.

Как стало известно «Фонтанке», днём 5 марта аноним распространил сообщение о минировании торгово-развлекательных комплексов «Питер-Радуга» на проспекте Космонавтов и «Галерея» на Лиговском, а также аэропорта Пулково.

В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» подтвердили информацию. Безопасность аэропорта проверяли без эвакуации пассажиров, обещанных в послании бомб не нашли.

Утром полиция прошлась с обысками по десяткам адресов, которые связывают с «минёрами», неделю терроризировавшими суды, школы, торговые центры, больницы, отели и рестораны под прикрытием звонков с украинских номеров. В отделы увезли сорок человек, в одной из квартир нашли вещество, похожее на наркотики.

Активисты сообщили, что с визитов правоохранителей началось и их утро. При этом к бывшему мундепу Ольге Галкиной, по предварительным данным, нагрянули с постановлением по делу о ложных минированиях.

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Комментарии (3)

Cashmare
как говорится, упс
Главный спец по технике консервации
Получается - не тех обыскивали?
X-кот
эти, наверное, без порошка
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