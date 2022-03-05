Телефонная гидра. В Петербурге «заминировали» ТРК и Пулково на фоне обысков по аналогичным делам

После серии обысков по делам телефонных террористов, которая не обошла стороной петербургских активистов, полицейским снова пришлось искать несуществующие бомбы.
Как стало известно «Фонтанке», днём 5 марта аноним распространил сообщение о минировании торгово-развлекательных комплексов «Питер-Радуга» на проспекте Космонавтов и «Галерея» на Лиговском, а также аэропорта Пулково.
В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» подтвердили информацию. Безопасность аэропорта проверяли без эвакуации пассажиров, обещанных в послании бомб не нашли.
Утром полиция прошлась с обысками по десяткам адресов, которые связывают с «минёрами», неделю терроризировавшими суды, школы, торговые центры, больницы, отели и рестораны под прикрытием звонков с украинских номеров. В отделы увезли сорок человек, в одной из квартир нашли вещество, похожее на наркотики.
Активисты сообщили, что с визитов правоохранителей началось и их утро. При этом к бывшему мундепу Ольге Галкиной, по предварительным данным, нагрянули с постановлением по делу о ложных минированиях.