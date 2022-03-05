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В ходе обысков по делу о телефонном терроризме в Петербурге нашли похожее на наркотик вещество и коробок с надписью «порох»

Серия обысков по делам о телефонном терроризме, которая с утра 5 марта проходила в квартирах более чем 40 человек, грозит обернуться для некоторых фигурантов «бонусом» по более прозаическим статьям.

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В одной из квартир, где проводились следственные действия, нашли баночку для сдачи анализов. В ней было вещество зеленого цвета, которое отправили экспертам с вопросом, не наркотик ли это.

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Также в помещении обнаружили пластиковый контейнер с приклеенной бумажкой, на которой написано «порох». Его содержимое также направлено на экспертизу.

Из квартиры изъяли всю компьютерную технику и электронные носители, а жильца увезли в полицию.

«Фонтанка» писала, что утром в Петербурге сотрудники ГУ МВД проводят несколько десятков обысков по делу о телефонном терроризме после того, как с конца февраля в ежедневном режиме полицейских отправляли искать бомбы в школах, судах, на ТЭЦ, в ресторанах и отелях и даже в отделах полиции. В полицию доставлены порядка 40 человек.

Одновременно с этим петербургские активисты начали писать в социальных сетях о визитах силовиков в их квартиры. Кому-то даже показывали постановления об обысках, в которых следственные действия связывались с делами о телефонном терроризме.

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Комментарии (8)

dimas062
Прям в баночке для анализов и подписано... мда....
193121
Очень удобно. Позвонить, и можно ордер выписывать, заготовив улики.
X-кот
ай-я-яй! как же так! вот как не придем к оппозиционерам - так порошок. Надо жеж!
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