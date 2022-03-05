В ходе обысков по делу о телефонном терроризме в Петербурге нашли похожее на наркотик вещество и коробок с надписью «порох»

В одной из квартир, где проводились следственные действия, нашли баночку для сдачи анализов. В ней было вещество зеленого цвета, которое отправили экспертам с вопросом, не наркотик ли это.

Также в помещении обнаружили пластиковый контейнер с приклеенной бумажкой, на которой написано «порох». Его содержимое также направлено на экспертизу.



Из квартиры изъяли всю компьютерную технику и электронные носители, а жильца увезли в полицию.



«Фонтанка» писала, что утром в Петербурге сотрудники ГУ МВД проводят несколько десятков обысков по делу о телефонном терроризме после того, как с конца февраля в ежедневном режиме полицейских отправляли искать бомбы в школах, судах, на ТЭЦ, в ресторанах и отелях и даже в отделах полиции. В полицию доставлены порядка 40 человек.

