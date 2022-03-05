Госдума хочет распространить закон о фейках про ВС РФ на Росгвардию

В Госдуме предложили распространить закон об ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ на Росгвардию и «другие государственные военные организации», которые участвуют в операции на Украине. Об этом 5 марта заявил депутат Александр Хинштейн.
Ранее с инициативой дополнить текст этого закона выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, нынешняя редакция «оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания».
«Несомненно, те, кто защищает других, сами должны быть защищены. Вместе с тем войска национальной гвардии не являются составной частью Вооружённых Сил России. Было решено, однако, незамедлительно принять закон в первоначальной редакции, поскольку ВС РФ — главная составляющая операции. В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции», — говорится в телеграм-канале Хинштейна.
Депутаты Госдумы накануне приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении наказания за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил. Нарушившие его физические лица могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Если фейки создавались должностными лицами или организованной группой, им грозит уже от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в 3–5 млн рублей. Заведомо ложные фейки с тяжкими последствиями» потянут уже на 10–15 лет тюрьмы. Закон был подписан президентом Путиным.