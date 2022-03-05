Госдума хочет распространить закон о фейках про ВС РФ на Росгвардию

В Госдуме предложили распространить закон об ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ на Росгвардию и «другие государственные военные организации», которые участвуют в операции на Украине. Об этом 5 марта заявил депутат Александр Хинштейн.



Ранее с инициативой дополнить текст этого закона выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, нынешняя редакция «оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания».



«Несомненно, те, кто защищает других, сами должны быть защищены. Вместе с тем войска национальной гвардии не являются составной частью Вооружённых Сил России. Было решено, однако, незамедлительно принять закон в первоначальной редакции, поскольку ВС РФ — главная составляющая операции. В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции», — говорится в телеграм-канале Хинштейна.

