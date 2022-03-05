«Путин — не актёр». Песков ответил на просьбу показывать президента почаще

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин — не актёр и не любит, когда ему мешают. Таким образом он ответил на просьбу одного из журналистов показывать главу государства почаще.



«Мы обязательно постараемся больше показывать. Но дело в том, что всё-таки Путин — не актёр. Президентом работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведет важные международные переговоры по телефону», — цитирует Пескова 5 марта РИА Новости.



Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ заявил о необходимости исполнять принятый в России закон о фейках про Вооруженные силы.

