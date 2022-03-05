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«Путин — не актёр». Песков ответил на просьбу показывать президента почаще

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин — не актёр и не любит, когда ему мешают. Таким образом он ответил на просьбу одного из журналистов показывать главу государства почаще.

«Мы обязательно постараемся больше показывать. Но дело в том, что всё-таки Путин — не актёр. Президентом работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведет важные международные переговоры по телефону», — цитирует Пескова 5 марта РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ заявил о необходимости исполнять принятый в России закон о фейках про Вооруженные силы.

Подробнее о новом законе и о том, как его прокомментировали юристы, читайте в материале «Фонтанки».

Депутаты Госдумы в пятницу, 4 марта, приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении наказания за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил. Нарушившие его физические лица могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Если фейки создавались должностными лицами или организованной группой, им грозит уже от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в 3–5 млн рублей. «Заведомо ложные фейки с тяжкими последствиями» потянут уже на 10–15 лет тюрьмы.

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Комментарии (16)

Главный спец по технике консервации
Он ещё и не актёр.. Ну что за Президент попался..
X-кот
Ну некогда ему. тяжкую думу думает о судьбе нашей несчастной Родины. Всё ли он уже сделал? Или еще добавить?
Komarinsk2019
Важные переговоры, видимо, с Ким Чен Ыном
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