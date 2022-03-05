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«Напоминает золотой век пиратства». Володин заявил, что «миф о неприкосновенности частной собственности» разрушен

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин после действий Запада в отношении имущества российских предпринимателей заявил о «разрушении мифа неприкосновенности частной собственности».

«Сегодня миф о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары. Тем, кто хорошо знает историю, это напоминает золотой век пиратства, колониальные времена. Одним словом, ничего нового, вместо незыблемости прав и свобод — только декорации», — написал он 5 марта в своем телеграм-канале.

По словам Володина, принятый накануне закон об амнистии капиталов станет возможностью вернуть эти средства в Россию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании хотят конфисковать особняки «российских олигархов» в Лондоне и использовать их «для размещения украинских беженцев». Также имуществу богатых россиян угрожают во Франции и Италии.

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Комментарии (33)

IG1
Володин - это лакмусовая бумажка интересов того, кто в Думе и во власти. Как он сразу отреагировал! Видимо, задели за живое, за нажитое честным трудом. Вот вам и показатель того КТО наверху и чьи интересы прежде всего. Кроме народных, конечно...(((
260559361
Патриотам нечего делать на берегах Ниццы или на Туманном Альбионе. Их ждет восстановление Украины и развитие центральных областей России. Прекрасная традиция - "в деревню, в глушь, в Саратов" должна быть возрождена, так как же как и способ путешествия - не телеге.
Pilat
О как, власть начала говорить то, что я неоднократно говорил на этом форуме.
Может они подписаны на мои постинги?
А-ха-ха-ХА.
Не прошло и 30 лет, как до них начало доходить.
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