«Напоминает золотой век пиратства». Володин заявил, что «миф о неприкосновенности частной собственности» разрушен

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после действий Запада в отношении имущества российских предпринимателей заявил о «разрушении мифа неприкосновенности частной собственности».
«Сегодня миф о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары. Тем, кто хорошо знает историю, это напоминает золотой век пиратства, колониальные времена. Одним словом, ничего нового, вместо незыблемости прав и свобод — только декорации», — написал он 5 марта в своем телеграм-канале.
По словам Володина, принятый накануне закон об амнистии капиталов станет возможностью вернуть эти средства в Россию.
Ранее сообщалось, что в Великобритании хотят конфисковать особняки «российских олигархов» в Лондоне и использовать их «для размещения украинских беженцев». Также имуществу богатых россиян угрожают во Франции и Италии.