Петербуржцам расскажут о неочевидном вкладе Русского географического общества в историю России

В РГО состояли члены императорской семьи, но оно пережило революцию и единственное из дореволюционных обществ не прекратило работу по сей день. Государство больше ценило членов РГО за вклад в науку или разведдеятельность? Узнаем 9 и 30 марта на лекции ДК Лурье «Русское географическое общество: белое пятно Петербурга». 12+
Предложил основать общество воспитатель, но не простой: его питомцем был великий князь Константин Николаевич. А сам воспитатель Фёдор Петрович Литке был военным — мореплавателем, исследователем Арктики, адмиралом. РГО было создано при Министерстве внутренних дел, но занималось, конечно, и внешними. Географ, ботаник Петр Петрович Семенов первым из европейцев исследовал Тян-Шанские горы. Этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай первым из европейцев умудрился пожить с папуасами в Новой Гвинее. Николай Михайлович Пржевальский, офицер, писал: «Чтобы вполне воспользоваться выгодами, представляемыми бассейном Амура, нам необходимо владеть и важнейшим его притоком Сунгари <…> Заняв всю Маньчжурию, мы сделаемся ближайшим соседом этого государства [Китая] и можем прочно утвердить здесь наше политическое влияние».
Какой ненаучный вклад вносили ученые-путешественники, расскажет Любовь Безрукова непосредственно в здании Русского географического общества (пер. Гривцова, д.10, лит. А) 9 и 30 марта, начало в 18:30.
Александра Шеромова