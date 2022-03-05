Песков рассказал о цели спецоперации на Украине и о ЧП на Запорожской АЭС

«После государственного переворота 2014 года Украина стала подвержена влиянию нацистской идеологии. <...> Мы хотим освободить ее от этой идеологии. Кроме того, на Украине увеличилось присутствие натовской инфраструктуры, которая напрямую угрожает безопасности России. <...> Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности», — цитирует 5 марта ТАСС заявление Пескова.

Россия, проводя военную операцию на территории Украины, не ставит цель разделить эту страну на части, а только обеспечивает собственную безопасность, заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль добивается того, чтобы «в Европе был изменен баланс в сфере безопасности» и на Украину больше не поставлялись вооружения НАТО.

Он напомнил, что Россия, признав независимость ДНР и ЛНР, имеет перед ними обязательства, и в этой связи проводит мероприятия «по разоружению Киева», который своими действиями угрожает безопасности республик.



Что касается Запорожской АЭС, где случился пожар, сейчас, по словам Пескова, «ситуация находится под контролем, и никаких угроз безопасности не существует», блоки не повреждены. Станция перешла под контроль российских военных сил.



«Запорожская АЭС не подвергалась ударам и не была повреждена. То, что произошло вокруг нее, было провокацией со стороны украинских националистов и экстремистов, которые осуществили нападение на российские ВС», — указал пресс-секретарь Путина.



Комментируя реакцию Запада, Песков отметил, что Москва была готова к этому, так как «уже длительный период времени сталкивается с таким поведением, включая санкционное давление на РФ». При этом, заверил Песков, Москва всегда выступала за дипломатическое решение противоречий в НАТО, в частности вопроса о нерасширении альянса на восток. Россия, по его словам, ожидает третьего раунда переговоров с Киевом, и надеется, что он прислушается к позиции Москвы, «что, в частности, необходимо для прекращения военной операции».

