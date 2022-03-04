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«Новатэк» выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине

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Второй по объемам добычи российский производитель природного газа (после «Газпрома), компания «Новатэк» выступила с заявлением по поводу ситуации в Украине. Обращение в сотрудникам, акционерам и партнерам компании опубликовано 4 марта на официальном сайте.

«НОВАТЭК» в своей деятельности и в России, и в других странах своего присутствия всегда руководствовался высшими стандартами социальной и гуманитарной ответственности. Мы продолжаем ответственно выполнять все свои российские и международные контрактные обязательства, как по поставке энергии нашим многочисленным потребителям, так и по реализации наших совместных с партнерами проектов, которые являются важным элементом обеспечения и сохранения мировой энергетической безопасности. Мы поддерживаем любые дипломатические меры для восстановления мира, надеемся на скорейшее разрешение сложившейся трагической ситуации и выражаем искреннее сочувствие всем, кого коснулись эти события», — говорится в заявлении.

Ранее за прекращение конфликта в Украине выступила крупнейшая частная нефтяная компания России «Лукойл».

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Комментарии (7)

Владислав Терехин
Поздно батенька Боржоми пить когда почки отсохли.
mavar
Ну, в лукойле то никто не сомневался. "Какая отвратительная рожа." (с)
Иван 2пырьев
ну наконец-то.
первая ласточка за ограничение узурпатора в правах и кислороже
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