«Новатэк» выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине

Второй по объемам добычи российский производитель природного газа (после «Газпрома), компания «Новатэк» выступила с заявлением по поводу ситуации в Украине. Обращение в сотрудникам, акционерам и партнерам компании опубликовано 4 марта на официальном сайте.



«НОВАТЭК» в своей деятельности и в России, и в других странах своего присутствия всегда руководствовался высшими стандартами социальной и гуманитарной ответственности. Мы продолжаем ответственно выполнять все свои российские и международные контрактные обязательства, как по поставке энергии нашим многочисленным потребителям, так и по реализации наших совместных с партнерами проектов, которые являются важным элементом обеспечения и сохранения мировой энергетической безопасности. Мы поддерживаем любые дипломатические меры для восстановления мира, надеемся на скорейшее разрешение сложившейся трагической ситуации и выражаем искреннее сочувствие всем, кого коснулись эти события», — говорится в заявлении.

