Совет директоров «Лукойла» выступил за прекращение конфликта на Украине

Совет директоров ПАО «Лукойл» выступил за скорейшее прекращение вооруженного конфликта на Украине и выразил сочувствие всем, кого коснулись трагические события в стране. Соответствующее обращение российской нефтяной компании опубликовано 3 марта на ее официальном сайте.



«Компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию — обеспечивать надежные поставки энергии для потребителей всего мира», — говорится в сообщении.

