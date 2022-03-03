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Совет директоров «Лукойла» выступил за прекращение конфликта на Украине

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Совет директоров ПАО «Лукойл» выступил за скорейшее прекращение вооруженного конфликта на Украине и выразил сочувствие всем, кого коснулись трагические события в стране. Соответствующее обращение российской нефтяной компании опубликовано 3 марта на ее официальном сайте.

«Компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию — обеспечивать надежные поставки энергии для потребителей всего мира», — говорится в сообщении.

В своем обращении представители компании также добавили, что поддерживают разрешение конфликта с помощью дипломатических средств и стремятся к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей.

«Лукойл» — вторая по объемам нефтедобычи российская компания, на первом месте находится «Газпром». По данным на 28 февраля, совладелец фирмы Вагит Алекперов с 24 февраля потерял 8,7 млрд долларов. Его состояние оценивается в 15 млрд долларов.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Читайте на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (1)

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ЛукОйл теперь моторное масло номер 1 для всех авто и мото.
А так, у них ведь заводы по всей Европе, что с ними будет никто не знает.
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