Дзюба решил вернуться в сборную России

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба готов вернуться в сборную России. Об этом 4 марта пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
«Встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную. Я ответил: «Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим, вызывать или нет»», — заявил Карпин.
Напомним, что между Дзюбой и Карпиным существует давний конфликт, который длится ещё со времен его выступления за московский «Спартак». Подробнее об этом читайте здесь.
В августе на первый сбор национальной команды под своим руководством Карпин не вызвал Дзюбу. Своё решение новый главный тренер объяснил тем, что Артем находится не в лучшей форме.
Также напомним, что в связи с событиями в Украине сборную России по футболу исключили из стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира-2022.