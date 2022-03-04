Дзюба решил вернуться в сборную России

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба готов вернуться в сборную России. Об этом 4 марта пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главного тренера национальной команды Валерия Карпина.



«Встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную. Я ответил: «Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим, вызывать или нет»», — заявил Карпин.



Напомним, что между Дзюбой и Карпиным существует давний конфликт, который длится ещё со времен его выступления за московский «Спартак». Подробнее об этом читайте здесь.

