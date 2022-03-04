Electronic Arts прекратила продажи игр в России и Белоруссии

Корпорация Electronic Arts объявила о прекращении продаж игр в России и Белоруссии, речь идет в том числе о внутриигровом контенте, включая наборы виртуальной валюты. Информация об этом 4 марта была опубликована на сайте компании.



Игры EA пропадут из Origin и приложения издателя, однако на данный момент в компании проводят переговоры с партнерами, чтобы купить их нельзя было на всех платформах.



Ранее студия разработки спортивных симуляторов EA Sports объявила о полном удалении всех российских команд и национальной сборной из игр FIFA 22, FIFA Online и FIFA Mobile. Аналогичное решение принято и с хоккейным симулятором NHL 22: помимо российских команд там уберут также белорусские.

