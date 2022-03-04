FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -6
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Electronic Arts прекратила продажи игр в России и Белоруссии

7
Печать

Корпорация Electronic Arts объявила о прекращении продаж игр в России и Белоруссии, речь идет в том числе о внутриигровом контенте, включая наборы виртуальной валюты. Информация об этом 4 марта была опубликована на сайте компании.

Игры EA пропадут из Origin и приложения издателя, однако на данный момент в компании проводят переговоры с партнерами, чтобы купить их нельзя было на всех платформах.

Ранее студия разработки спортивных симуляторов EA Sports объявила о полном удалении всех российских команд и национальной сборной из игр FIFA 22, FIFA Online и FIFA Mobile. Аналогичное решение принято и с хоккейным симулятором NHL 22: помимо российских команд там уберут также белорусские.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

АдъМирал
После сообщения о блокировке игр от EA россияне узнали, что за них, оказывается, надо было платить :)))
rutracker. org + free vpn :)
муматор
вот удар так удар! Путин переживает очень!
220379
Книжки и газеты будем читать
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний