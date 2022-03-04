В «Родине» пройдет ретроспектива классика японского кино Сиро Тоеды

С 10 по 17 марта в «Родине» будут показывать ленты классика японского кино, настоящего мастера экранизации Сиро Тоеды. Наравне с Куросавой и Одзу он считается ключевым национальным автором — правда, равной им славы не снискал. Что не отменяет главного: нынешняя ретроспектива это хорошая и редкая возможность увидеть ленты Тоеды. 16+
Начнут в 19:00 «Картинами ада», киноверсией одноименного рассказа Рюноскэ Акутагавы.
В это же время в пятницу есть шанс увидеть «Дикого гуся», историю любви студента и содержанки, по мотивам одноименной новеллы Мори Огая.
В субботу, 12 марта, покажут «Кошку, Седзо и двух женщин», основанных на повести Дзбюньитиро Танидзаки.
Подробности и актуальное расписание уточняйте на сайте кинотеатра.
Иван Чувиляев