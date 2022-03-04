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В Приморском УМВД ждут подполковника из области

Место начальника Приморского УМВД пустовало недолго. После того, как полковника полиции Саунина подкосила экономика, на район с населением, только по официальным данным в 600 тысяч, призвали областного коллегу.

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Главный полицейский из Киришей, как пишет 4 марта 47news, покидает свой пост, но не просто так. Его призвали возглавить УМВД Приморского района Петербурга.

Подполковник полиции Андрей Филимонов ранее отвечал за безопасность 60 тысяч населения областного района, а теперь на него ляжет ответственность за самый густонаселенный район северной столицы.

Предыдущий начальник Приморского УМВД Евгений Саунин был уволен со своего поста приказом главы ГУ МВД в конце февраля, после проверки действий экономической полиции района по выявлению нарушений в бизнессреде.

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Комментарии (3)

Ярополк
Интересно, надолго ли?
Клаустрофобик
А мест в рядах полиции и Росгвардии РФ украинцы освободили много.Не хватит полковников,надо еще.
Софокл Аристархович
Ну, теперь работа "закипит"...
Особенно - в "бизнессреде", ведь необходимо "нагнать" упущенную в 1-м квартале "статистику".
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