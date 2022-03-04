В Приморском УМВД ждут подполковника из области

Главный полицейский из Киришей, как пишет 4 марта 47news, покидает свой пост, но не просто так. Его призвали возглавить УМВД Приморского района Петербурга.



Подполковник полиции Андрей Филимонов ранее отвечал за безопасность 60 тысяч населения областного района, а теперь на него ляжет ответственность за самый густонаселенный район северной столицы.



Предыдущий начальник Приморского УМВД Евгений Саунин был уволен со своего поста приказом главы ГУ МВД в конце февраля, после проверки действий экономической полиции района по выявлению нарушений в бизнессреде.

