«Ввиду чрезвычайных обстоятельств». Google прекратил продавать рекламу в РФ после требований не провоцировать «протестные настроения»

Ранее Google запретил покупать или продавать рекламу российским государственным СМИ. В компании сослались на свою политику конфиденциальных мероприятий, «которая запрещает маркетинг, направленный на использование войны, за исключением протестной или антивоенной рекламы», отмечает Reuters.

«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это будет необходимо», — цитирует издание сообщение компании.

Компания Alphabet Inc. Google прекратила продажу онлайн-рекламы в России. Запрет распространяется на поиск, YouTube и внешних партнеров. Об этом 4 марта сообщает Reuters .

3 марта Роскомнадзор потребовал от российской дочки Google «незамедлительно прекратить распространять на территории России ложные сведения политического характера о специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине».

В ведомстве Андрея Липова указали на то, что в качестве рекламы пользователям видеохостинга YouTube показывают информацию, «направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений».



«Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы», — отметили утром в четверг в РКН.



При этом никаких намёков на возможные санкции за неподчинение в сообщении Роскомнадзора не содержалось. 2 марта надзорное ведомство официально опровергло блокировки YouТube.



Reuters напоминает, что в 2021 году Google выплатила в России более 32 млн рублей штрафов. Оборот Google в России в 2020 году составил 85,5 млрд рублей (790 млн долларов).

