FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -6
111.76р124.02р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Нуланд: Антироссийские санкции отменят в случае прекращения спецоперации на Украине

4
Печать

Санкции Запада против России будут отменены только тогда, когда Москва прекратит специальную военную операцию на Украине, «поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», заявила в интервью ТАСС, опубликованном 4 марта, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

По её мнению, российское правительство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».

«<...> Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол [переговоров по безопасности в Европе], обо всём — <...> предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении [числа и масштабов] военных учений. Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения на Украине. <...> Но мы не собирались говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы. И мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО», — сказала Нуланд.

Также она назвала условие для переговоров Джо Байдена и Владимира Путина. Это вывод российских войск с Украины.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвященную событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Савва Морозов
совсем течёт
VF812
Итак отменят. Все эти телодвижения как и вся политика ЕС понарошку.
X-кот
Т.е. никогда. Ибо если от России останется что-то после плана С, она даже себя при оптимистичном сценарии отстроит через пару веков. Сейчас экономические вопросы в цивилизованных странах решаются по большей части не правительствами, а предпринимателями. Своей репутацией не будет рисковать ни один вменяемый. невменяемых меньшинство критически малое.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний