Нуланд: Антироссийские санкции отменят в случае прекращения спецоперации на Украине

Санкции Запада против России будут отменены только тогда, когда Москва прекратит специальную военную операцию на Украине, «поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», заявила в интервью ТАСС, опубликованном 4 марта, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.



По её мнению, российское правительство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».



«<...> Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол [переговоров по безопасности в Европе], обо всём — <...> предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении [числа и масштабов] военных учений. Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения на Украине. <...> Но мы не собирались говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы. И мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО», — сказала Нуланд.

