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Нуланд назвала условия для контактов между Байденом и Путиным

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры Джо Байдена и Владимира Путина возможны только в случае вывода российских войск с Украины.

«Если он <Владимир Путин> готов убрать свои войска с территории Украины, если он готов поговорить с нами серьезно, эта война должна прекратиться, мы готовы с ним разговаривать, если это так»,— подчеркнула Нуланд в ходе брифинга, который 3 марта транслировался на Youtube.

Она добавила, что Путин пока не пытался связаться с Байденом. «Нет никаких показателей, что президент Путин хочет с нами разговаривать или что он хочет остановить эту кровавую войну. Мы безусловно поддерживаем разговор между украинцами и россиянами, которые сейчас проходят на границе. Мы прежде всего добиваемся того, чтобы гуманитарная ситуация была улучшена… нужна гуманитарная поддержка. Это мог бы быть первый шаг — гуманитарный коридор»,— уточнила Нуланд.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Белоруссии России и Украине удалось договориться об организации гуманитарных коридоров.

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Комментарии (4)

Kit.
Может, у Путина рак, и он хочет "уйти красиво" (в его понимании)? В конце концов, зачем нужна Россия, если в ней нет Путина?
267188598
Поздно, братья сами разберутся, а пиндосия пусть готовится нациков своих принимать
260975201
Это значит, что они хртят договариваться!
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