Нуланд назвала условия для контактов между Байденом и Путиным

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры Джо Байдена и Владимира Путина возможны только в случае вывода российских войск с Украины.



«Если он <Владимир Путин> готов убрать свои войска с территории Украины, если он готов поговорить с нами серьезно, эта война должна прекратиться, мы готовы с ним разговаривать, если это так»,— подчеркнула Нуланд в ходе брифинга, который 3 марта транслировался на Youtube.



Она добавила, что Путин пока не пытался связаться с Байденом. «Нет никаких показателей, что президент Путин хочет с нами разговаривать или что он хочет остановить эту кровавую войну. Мы безусловно поддерживаем разговор между украинцами и россиянами, которые сейчас проходят на границе. Мы прежде всего добиваемся того, чтобы гуманитарная ситуация была улучшена… нужна гуманитарная поддержка. Это мог бы быть первый шаг — гуманитарный коридор»,— уточнила Нуланд.

