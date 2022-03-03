«Очередь во всё здание, в магазин уже не пускают». Из-за закрытия IKEA на подъезде к «Мегам» коллапсы

Вечером 3 марта при 5-балльной загруженности дорог Петербурга (по данным на 20:50) «красно-бордовые» пробки наблюдаются в районе развязки КАД, проспекта Энгельса и трассы «Сортавала» — у «Меги Парнас», а также на проездах вдоль Мурманского шоссе, ведущих к «Меге Дыбенко».
«Очередь в «ИКЕА Парнас» от одного конца здания до другого, в магазин уже не пускают. На выезде гигантская пробка», — сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На видео в группе — «мёртвая», то есть стоящая без движения пробка.
Как писала «Фонтанка», 3 марта IKEA объявила о приостановке как минимум на три месяца всего экспорта и импорта в Россию и Беларусь и всех производственных операций с пятницы, 4 марта. «Меги» при этом работать будут. Что творилось в «ИКЕА» днём, смотрите в нашем фоторепортаже.