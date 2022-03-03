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«Очередь во всё здание, в магазин уже не пускают». Из-за закрытия IKEA на подъезде к «Мегам» коллапсы

Новость о закрытии магазинов «ИКЕА» спровоцировала транспортные коллапсы на подъездах к ним.

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Вечером 3 марта при 5-балльной загруженности дорог Петербурга (по данным на 20:50) «красно-бордовые» пробки наблюдаются в районе развязки КАД, проспекта Энгельса и трассы «Сортавала» — у «Меги Парнас», а также на проездах вдоль Мурманского шоссе, ведущих к «Меге Дыбенко».

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«Очередь в «ИКЕА Парнас» от одного конца здания до другого, в магазин уже не пускают. На выезде гигантская пробка», — сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На видео в группе — «мёртвая», то есть стоящая без движения пробка.

Как писала «Фонтанка», 3 марта IKEA объявила о приостановке как минимум на три месяца всего экспорта и импорта в Россию и Беларусь и всех производственных операций с пятницы, 4 марта. «Меги» при этом работать будут. Что творилось в «ИКЕА» днём, смотрите в нашем фоторепортаже.

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Комментарии (33)

Mikle776
Путин обещал стабильность! А он хозяин своего слова!
263784231
Такое впечатление, что хохлы уже сюда все переехали...
Бидон Абамкович
Мда.. Шведы же тоже плохие, Солнцеликий обьяснил.. А путриоты бегут скупать товары вероятного противника. Путинизм головного мозга во всей красе.
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