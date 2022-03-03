«Матч ТВ» отказался показывать Паралимпиаду из-за того, что там не будет российских спортсменов

Спортивный телеканал «Матч ТВ» отменил все трансляции с Паралимпийских игр в Пекине из-за отстранения российских атлетов. Об этом в своем Telegram-канале 3 марта сообщил гендиректор телеканала Александр Тащин.



«"Матч ТВ" является федеральным спортивным телеканалом, и для нас выступления наших спортсменов на крупнейших мировых событиях — безусловный приоритет. Мы выражаем солидарность с нашими спортсменами — прямые трансляции Паралимпийских игр в Пекине на каналах субхолдинга «Матч» отменены», — говорится в заявлении представителя телеканала.

