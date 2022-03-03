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«Матч ТВ» отказался показывать Паралимпиаду из-за того, что там не будет российских спортсменов

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Спортивный телеканал «Матч ТВ» отменил все трансляции с Паралимпийских игр в Пекине из-за отстранения российских атлетов. Об этом в своем Telegram-канале 3 марта сообщил гендиректор телеканала Александр Тащин.

«"Матч ТВ" является федеральным спортивным телеканалом, и для нас выступления наших спортсменов на крупнейших мировых событиях — безусловный приоритет. Мы выражаем солидарность с нашими спортсменами — прямые трансляции Паралимпийских игр в Пекине на каналах субхолдинга «Матч» отменены», — говорится в заявлении представителя телеканала.

В сообщении «Матч ТВ» также отмечается, что «несколько лет подготовки спортсменов оказались уничтожены, очевидно, политическим решением международных чиновников».

«Фонтанка» писала, что, несмотря на политическую ситуацию, поначалу Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Паралимпиады в Пекине. Позднее МОК свое решение изменил.

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Комментарии (4)

DanCitizen
Не, ничему не учатся
d-1973
Правильно!
267086865
Да кому они нужны, ваши паралимпийские игры...их и до этого никто не смотрел.
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