После заявления IKEA о приостановке работы в России под Петербургом «заминировали» обе «Меги»

Сотрудники полиции и МЧС области выехали в оба ТРК — «Дыбенко» и «Парнас», подтвердили «Фонтанке» в региональном спасательном ведомстве.



Эвакуацию из торгово-развлекательных центров пока не проводят.



«Меги» впервые подверглись атаке телефонных террористов за последнюю неделю, когда в Петербурге и области «минировали» школы, рестораны, отели, станции метро и даже отделы полиции.



Возможно, о них вспомнили после того, как IKEA заявила о приостановке работы своих магазинов в России и Белоруссии. В обращении компании отмечалось, что «Меги» при этом работать будут и дальше.

