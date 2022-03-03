FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

После заявления IKEA о приостановке работы в России под Петербургом «заминировали» обе «Меги»

Сообщение о том, что в «Меге» заложена бомба, поступило 3 марта в правоохранительные органы Петербурга.

12
Печать

Сотрудники полиции и МЧС области выехали в оба ТРК — «Дыбенко» и «Парнас», подтвердили «Фонтанке» в региональном спасательном ведомстве.

Эвакуацию из торгово-развлекательных центров пока не проводят.

«Меги» впервые подверглись атаке телефонных террористов за последнюю неделю, когда в Петербурге и области «минировали» школы, рестораны, отели, станции метро и даже отделы полиции.

Возможно, о них вспомнили после того, как IKEA заявила о приостановке работы своих магазинов в России и Белоруссии. В обращении компании отмечалось, что «Меги» при этом работать будут и дальше.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

rustantan
Повеселил заголовок статьи ! Прямо в точку ))))
Гриб
Выражаю искреннее соболезнование всем импотечникам нашего города, вынужденным с завтрашнего дня покупать нашу мебель и заказывать безобразную мебель отечественного производства, особенно по части кухонь
orlovandrei1986
объявление о приостановке работы интернет-магазина указано - с 4 марта
но уже сейчас отключены все способы доставки/самовывоза =)
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний