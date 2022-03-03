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Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд — более 2,2 тыс. долл.

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Цена фьючерсов на газ в Европе, по данным данные лондонской биржи ICE Futures, 3 марта подпрыгнула до 2 267 долларов за 1 тысячу кубометров. Это новый исторический рекорд.

Как передаёт РИА Новости, стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии торгов превысила 2050 долларов и демонстрировала устойчивый рост.

«Ценовой максимум в 2279 долларов был достигнут в 11.29 мск. Расчётная цена накануне составила 1900 долларов», — отмечается в сообщении.

Биржевые котировки на газ растут на фоне антироссийских санкций, введённых после того, как президент России Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (14)

Kit.
А бедолага Миллер продолжает продавать газ по твёрдым контрактным ценам.
муматор
и доллар под 120! Это какой же профит кто-то имеет.
BestBoy
После 3000 начнут у себя друг друга пожирать.
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