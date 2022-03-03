Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд — более 2,2 тыс. долл.

Цена фьючерсов на газ в Европе, по данным данные лондонской биржи ICE Futures, 3 марта подпрыгнула до
Как передаёт РИА Новости, стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии торгов превысила 2050 долларов и демонстрировала устойчивый рост.
«Ценовой максимум в 2279 долларов был достигнут в 11.29 мск. Расчётная цена накануне составила 1900 долларов», — отмечается в сообщении.
Биржевые котировки на газ растут на фоне антироссийских санкций, введённых после того, как президент России Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине.