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Oracle останавливает работу в России. «Вторая после Microsoft» объявила о поддержке народа Украины

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Второй по величине доходов производитель программного обеспечения в мире после Microsoft, компания Oracle, объявила о приостановке работы в России.

«От лица 150 тыс. наших сотрудников по всему миру и в поддержку избранного правительства Украины и народа Украины, Oracle Corporation прекратила все операции в Российской Федерации»,— говорится в сообщении, опубликованном в Twitter компании вечером 2 марта.

Ранее многие зарубежные компании объявили об уходе с российского рынка из-за военных действий в Украине — от Ford и Volvo до H&M и чешских пивоварен.

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Комментарии (25)

Иван 2пырьев
ну здрасти, теперь я безработный.
267081996
Все на торренты!!!
nuga
и поэтому госуслуги упали в момент кибератаки?
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