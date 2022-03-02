Oracle останавливает работу в России. «Вторая после Microsoft» объявила о поддержке народа Украины

Второй по величине доходов производитель программного обеспечения в мире после Microsoft, компания Oracle, объявила о приостановке работы в России.



«От лица 150 тыс. наших сотрудников по всему миру и в поддержку избранного правительства Украины и народа Украины, Oracle Corporation прекратила все операции в Российской Федерации»,— говорится в сообщении, опубликованном в Twitter компании вечером 2 марта.



Ранее многие зарубежные компании объявили об уходе с российского рынка из-за военных действий в Украине — от Ford и Volvo до H&M и чешских пивоварен.

