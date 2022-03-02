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В Петербурге продолжают арестовывать и штрафовать участников антивоенных протестов

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После шестой антивоенной акции, прошедшей у Гостиного двора в Петербурге накануне, в районные суды города поступило 78 материалов. Решение не приняли лишь по одному из них.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 2 марта, на срок до полумесяца арестовали 22 протестующих, еще 50 людям придется выплатить штрафы, максимальный размер которых достигает 15 тысяч рублей. Пятерых наказали обязательными работами.

Напомним, за последние дни в отделы полиции из-за антивоенной акции забрали более двух тысяч человек. «Фонтанка» рассказывала, что только за первые четыре дня митингов в Петербурге арестовали почти 200 человек. На митинге 1 марта, по подсчетам редакции, задержали около 90 человек.

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Комментарии (9)

274452003
Ребят, спасибо. Это конечно не танк российской армии своей грудью останавливать, как это делают сейчас украинцы в разных городах, но тоже важно. Спасибо.
O_sagina
Каждый человек в России, который совершает мыслепреступление, не поддерживая Путина, рано или поздно будет уничтожен. Неужели это непонятно?
Ushat Pomoev
Какой все-таки бред: хватать и отдавать под суд неагрессивных людей, вся вина которых - лишь в том, что они хотят мира!
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