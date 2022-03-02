В Петербурге продолжают арестовывать и штрафовать участников антивоенных протестов

После шестой антивоенной акции, прошедшей у Гостиного двора в Петербурге накануне, в районные суды города поступило 78 материалов. Решение не приняли лишь по одному из них.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 2 марта, на срок до полумесяца арестовали 22 протестующих, еще 50 людям придется выплатить штрафы, максимальный размер которых достигает 15 тысяч рублей. Пятерых наказали обязательными работами.



Напомним, за последние дни в отделы полиции из-за антивоенной акции забрали более двух тысяч человек. «Фонтанка» рассказывала, что только за первые четыре дня митингов в Петербурге арестовали почти 200 человек. На митинге 1 марта, по подсчетам редакции, задержали около 90 человек.

